Brasileirão o ano inteiro, Copa do Brasil com final única e o risco que pode trazer o novo calendário

CBF apresentará nesta quarta (1º) o calendário do futebol brasileiro para 2026. Lucas Figueiredo / CBF,Divulgação

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) apresenta nesta quarta-feira (1º) o calendário do futebol brasileiro para 2026. Há alguns indícios de como serão as vidas dos clubes e jogadores no próximo ano, e eles apontam para algumas alterações nas fórmulas e também nos conteúdos. O Brasileirão começará na arrancada do ano, em paralelo aos Estaduais. O calendário que será divulgado nesta quarta está projetado para um ciclo de quatro temporadas.

Tudo aponta para abrandamento no número de jogos. O que é bom para quem está nas principais divisões nacionais e quase morte para quem vive apenas no âmbito regional. Aqui está a grande armadilha que a CBF precisa evitar. Para quem está no Interior do Brasil, poucos jogos é quase uma sentença de desaparecimento. Por isso, os Estaduais de federações sem times na Série A poderá ser maior, com 16 datas.

O novo presidente da CBF, Samir Xaud, precisa agradar gregos e troianos. Os grandes pedem menos jogos, e serão atendidos. Os Estaduais serão reduzidos de 16 para 11 datas nos Estados com clubes na Série A. A Copa do Brasil pode ter jogo único nas fases iniciais e confrontos de ida e volta nas oitavas, quartas e semis, com a final sendo no modelo da Libertadores, em uma partida única disputada em estádio neutro.

Só aqui seriam quatro datas a menos na Copa e cinco nos Estaduais. Como estaremos em ano de Copa do Mundo, o futebol vai parar por um mês. O Brasileirão, que neste ano se iniciou no final de março, começará ainda mais cedo e ter as rodadas iniciais em paralelo aos Estaduais. Na prática, o calendário seguirá lotado.

Agora, os pequenos. A CBF, ao reduzir os Estaduais, tirará dos clubes regionais dos Estados com integrantes na Série A cinco jogos. O que vale ouro para quem tem uma temporada curta. Aqui está a armadilha. São esses times que formam a base da pirâmide e empregam uma legião de atletas e profissionais. Não só empregam como servem de porta de entrada deles no mercado. Correríamos o risco do desaparecimento de muitos clubes - e postos de trabalho. Clube pequeno precisa de calendário para seguir ativo.