Borré voltará ao time do Inter pela mesma razão que saiu

Colombiano deve jogar no domingo. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Borré saiu do time por falta de gols. Voltará ao time pela mesma razão. Lá atrás, antes de iniciar-se o confronto com o Flamengo, defendi que o tamanho do jogo exigia casca. Mathias vinha de dois gols sobre o Bragantino, e o campo o escalou. Porém, está claro que ele ainda precisa cumprir um caminho.

É jovem, tem potencial, mas a missão de ser o 9 do Inter ainda pesa para ele. Não pesará ali na frente, pelo seu potencial.

Mas este momento delicado, em que é preciso sair de uma crise técnica, recomenda o dono do maior salário e a contratação de maior vulto feita nos últimos anos pelo clube.