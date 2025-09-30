Beira-Rio precisa ser o 12º jogador do Inter na reta final do Brasileirão

Projeção é de 20 mil torcedores presentes. Renan Mattos / Agencia RBS

Será uma estrada cheia de curvas a do Inter nesta reta final de Brasileirão. Poucas vezes, o time depende tanto do seu torcedor como agora.

A amostragem contra o Juventude foi assustadora. Principalmente, pelo segundo tempo, quando foi empurrado para trás pelo time da Serra e deu um único arremate, nos minutos finais.

Essa conta não entra na comanda dos Díaz. Houve um treino apenas e ainda havia desfalques. Porém, o Inter decresce desde a volta do Mundial, e os titulares que voltam não mudarão muito o cenário de um time que tem a terceira pior defesa do Brasileirão.

Ramón e Emiliano são adeptos de um jogo mais simples e direto. Perceberam que, para este Inter, a estratégia será de fechar-se atrás e jogar para golear por um gol. É muito pouco, mas é o que a prudência recomenda. O grupo disponível é este, não há magia a ser realizada.

A diferença terá de ser feita pelo torcedor. Só ele pode agregar algo a este Inter de futebol pobre e de recursos técnicos que minguam a cada jogo. A direção acerta ao liberar acesso a todos os sócios contra o Corinthians, nesta quarta (1º).

A sobrevivência será ponto a ponto. O torcedor precisa entender isso.