As seleções que farão a Copa de 2026 ter cara de Olimpíada

Será uma Copa com jeito de Olimpíada. Uma Copa Olímpica, como bem definiu o Zé Alberto Andrade, craque na cobertura de ambas. Imaginem que podemos ter, em 2026, um confronto Curaçao x Brasil.

Ou ainda um jogo lusófono de Brasil contra Cabo Verde. Ou ainda um Brasil x Suriname, que, embora faça fronteira com Amapá e Pará, nunca nos enfrentou. Podemos ainda encarar o Uzbequistão ou mesmo a Jordânia, ambos estreantes na Copa.

Seleção alternativa

O caso mais curioso é de Curaçao, ilha que, mesmo independente, faz parte do Reino dos Países Baixos. Em 2015, Patrick Kluivert foi anunciado como técnico. Recém ele havia saído da Copa de 2014, como auxiliar de Louis Van Gaal. Ele topou o convite pela oportunidade de encontrar suas raízes. Sua mãe é nascida na ilha, onde ainda viviam muitos dos seus parentes. Ficou dois anos.

Para o ciclo da Copa de 2022, o técnico chamado foi Guus Hiddink, campeão da Europa e do mundo com o Real Madrid, técnico da Holanda na Copa de 1998 e semifinalista com a Coreia do Sul em 2002.

Para este ciclo, o escolhido foi outro técnico holandês mundialista, Dick Advocaat. Era ele o comandante da seleção naquele 3 a 2 histórico do Brasil nas quartas da Copa de 1994. Curaçao tem apenas 155 mil habitantes. A ilha, destino de férias, tem apenas 60 quilômetros de comprimento. Ou seja, em menos de uma hora é possível atravessá-la de carro.

Os jogadores são em sua maioria formados na base de clubes holandeses. O destaque é o atacante Tahith Chong, formado na base do Manchester United e atualmente no Sheffield United. Ele fez dois gols no 3 a 2 sobre Bermuda.

Na próxima data Fifa, Curaçao recebe a Jamaica. Se ganhar, assume a liderança, com sete pontos (a Jamaica tem seis). Completam a chave Bermuda e Trinidad e Tobago. O campeão vai direto para a Copa, o segundo, para a repescagem. A ilha dos resorts e do mar azul turquesa sonha com a Copa.

Outro país alternativo

Mais perto da Copa está Cabo Verde. A vitória de 1 a 0 sobre Camarões na terça-feira (9) deixou a seleção a uma vitória da Copa. Faltam dois jogos, contra Líbia, fora, e Essuatini (antiga Suazilândia), em casa.

Cabo Verde é um arquipélago formado por 10 ilhas de origem vulcânica no Oceano Atlântico, a 455 quilômetros da costa africana. São apenas 524 mil habitantes, espalhados em nove dessas ilhas (Santa Luzia, a décima, é selvagem).

A seleção é comandada pelo técnico Pedro Brito, o Bubista, filho da terra e ex-zagueiro da seleção. Os jogadores convocados na última data Fifa estão espalhados pelo mundo. Um deles, inclusive, Aléssio, disputa a Série B pelo Athletic-MG.

Livramento, autor do gol contra Camarões, defende o Hellas Verona. Além dele, são destaque o goleiro Josimar Dias, o Vozinha, do Chaves (POR) e meia Jovane Cabral, do Estrela Amadora (POR).