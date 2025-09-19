As mãos seguras que guiarão Inter e Grêmio no Gre-Nal

O lateral gremista está sendo preparado para a partida. André Ávila / Agencia RBS

Neste momento de instabilidade de Grêmio e Inter, Mano Menezes e Roger Machado apostam nas mãos seguras de veteranos para guiar seus times no Gre-Nal 448.

Marcos Rocha, 36 anos, é preparado dia a dia para estar em campo no domingo (21). Há preocupação pela lesão na panturrilha, incômodo desde os tempos de Palmeiras.

Marcos Rocha representa a liderança que tanta falta faz a este Grêmio ainda em construção, mesmo que estejamos em setembro e a três meses do final de uma gestão de três anos.

No caso do Inter, Mercado, 38 anos, é a referência no vestiário. Há Alan Patrick, a liderança técnica, mas o vestiário enxerga em Mercado o modelo de comportamento e comprometimento comuns aos grandes líderes. Sem contar o histórico no campo, com títulos pelo River pós-rebaixamento e Copa do Mundo com a Argentina —marcando, inclusive, gol.

Roger confia tanto em Mercado que o colocou como titular na decisão contra o Fluminense, mesmo ele tendo apenas um jogo depois de 10 meses de recuperação de cirurgia no joelho.

No domingo, ele será o terceiro zagueiro na nova formatação do Inter. Papel que também desempenhará Rocha na defesa do Grêmio, mesmo que oficialmente a formação seja com dois zagueiros.

