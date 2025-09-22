Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Novo comandante
Análise

Alguns nomes no mercado e o que pensa o Inter para substituir Roger Machado

Primeiro desafio do clube é sair da vizinhança do rebaixamento

Leonardo Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS