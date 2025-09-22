Alguns nomes no mercado e o que pensa o Inter para substituir Roger Machado

Zubeldía tem perfil que casa com as necessidades. Rubens Chuiri / São Paulo/Divulgação

O plano do Inter é buscar um técnico para fechar este ano e já começar a costurar o time para 2026. Um nome de peso e com hierarquia para fazer funcionar um grupo que parece estagnado. O problema é convencer esse técnico a assumir para 15 jogos, nos quais o primeiro desafio é sair da vizinhança do rebaixamento.

O mercado não oferece muitas alternativas nessa prateleira. Até por isso, não se descarte repetir 2019, quando um técnico tampão (Zé Ricardo) chegou para fechar o ano enquanto o clube esperava Coudet em janeiro. Não é do agrado da direção essa estratégia, mas também não pode ser descartada.

Há um outro desafio. O mercado de brasileiros não oferece nomes. Odair Hellmann, atualmente no Athletico-PR, foi descartado. Cuca também não está no horizonte. Há o jovem Maurício Barbieri, mas o momento não recomenda. A tendência é de se olhar para fora do país. Por isso, a coluna faz um rápido apanhado com alguns nomes.

Ramón Díaz seria candidato mais convencional, pelo histórico recente de salvar Corinthians e Vasco. Só que seu nome divide opiniões na cúpula colorada. Principalmente pelo fato de que, no dia a dia, seu filho, Emiliano, é quem faz o papel de técnico, ficando Ramón como espécie de manager. Isso, inclusive, foi um ponto que causou incômodo nos dois clubes aqui no Brasil e no Olimpia, onde durou sete jogos.

Luis Zubeldía, que deixou o São Paulo em junho, tem perfil que casa com as necessidades. Conhece o Brasileirão, estava nele até a 12ª rodada, o ambiente e tem estilo de jogo que casa com o que pensa a direção. O ponto é saber se a energia que o modelo de marcação alta e acúmulo de jogadores na zona da bola casam com o grupo do Inter, cujo comportamento na fase recente tem sido de menor intensidade.

Outras opções

O mercado oferece ainda nessa prateleira dois nomes que estiveram na última Copa: Tata Martino e Diego Alonzo. O argentino deixou o Inter Miami no final de 2024 e voltou para a sua Rosario. Alegou que precisava ficar com a família.

Há cerca de três meses, interrompeu o silêncio e concedeu entrevista à ESPN argentina. Tata se disse sem pressa para trabalhar, mas que está aberto a projetos. O do Santos, porém, não o cativou. Alonzo está sem clube há quase um ano, quando caiu no Panathinaikos. Sua vida depois da Copa tem sido de trabalhos curtos. Foram dois meses no Sevilla e três na Grécia.

O setor argentino do mercado ainda tem como nomes disponíveis Martín Demichelis, ex-River e sem clube desde que saiu do Monterrey, em maio, e Martín Anselmi, que está no mercado desde que saiu do Porto, no meio ano.

Anselmi conhece o Inter, foi auxiliar de Miguel Ramírez (o que pode demandar contra, pela pressão que virá). Em sua carreira solo, foi campeão da Sul-Americana com o Del Valle, chegou ao Porto e esteve próximo do Atlético-MG, há 15 dias. É adepto do jogo de posição, o que demandaria mudança de conceito de jogo perigosa neste momento de vizinhança do Z-4.

Mercado português

Por fim, há o mercado português. O Inter, ali atrás, já havia consultado Carlos Carvalhal. Ouviu dele que prefere esperar o fim do ano (e das parcelas a receber do Braga) e iniciar a temporada do zero.

Bruno Lage acabou de cair no Benfica, mas pelo que mostrou no Botafogo, em 2023, tem pouca disposição de vir ao Brasil. Voos mais altos, como Sérgio Conceição, ex-Milan, e Nuno Espírito Santo, ex-Nottingham Forest, estão muito (e põe muito nisso) fora da realidade do Inter.