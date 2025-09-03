A contratação de Willian mostra o quanto o Grêmio acionou o modo emergência

Willian tem qualidade indiscutível, a dúvida é sobre o condicionamento a longo prazo. MANAN VATSYAYANA / AFP

O Grêmio está por finalizar a negociação com Willian, jogador que completou 37 anos em agosto. Trata-se de uma contratação de emergência, numa busca de Mano Menezes de dar casca ao time. Assim como foi com Marcos Rocha.

Esse tipo de contratação pode até dar o resultado imediato do qual o Grêmio tanto precisa, mas tem baixíssimo potencial de dar resultado a longo prazo. Em ambos os casos, são contratos até o final de 2026. Por mais que tenham histórico vitorioso e brilhante, são dois nomes que pesarão na temporada que vem tanto na folha como no vestiário.

Se o plano do Grêmio é montar um time reconfigurado em 2026, sob o comando de Marcelo Marques, terá de transformar dois nomes pesados em coadjuvantes. O que sempre causa embaraço.

No caso de Willian, há ainda uma questão tática. Kike Olivera é um extrema que recompõe demais e fecha até linha de cinco, característica que casa muito com o que Mano pensa do jogo. Aos 37 anos e vindo de temporada opaca e sem gol, será que Willian conseguiria cumprir essa missão?