Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Contexto tricolor
A contratação de Willian mostra o quanto o Grêmio acionou o modo emergência

Assim como fez com Marcos Rocha, clube pretende ter retorno imediato em campo com o meia-atacante

