Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Sob pressão
Opinião

A arriscada estratégia que o Inter adota para o "Gre-Nal dos Farrapos"

Manutenção de Roger é uma cartada ousada da direção após goleada pelo Brasileirão

Leonardo Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS