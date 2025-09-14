A arriscada estratégia que o Inter adota para o "Gre-Nal dos Farrapos"

Roger Machado viu o time levar 4 a 1 do Palmeiras. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

O Inter definiu sua estratégia para o Gre-Nal do domingo (21). Apostará em Roger Machado. Mesmo com a goleada de 4 a 1 para o Palmeiras, mesmo com a curva de rendimento estagnada, mesmo com a reprise de problemas. Roger será o técnico.

A direção está tão convicta na ideia de manutenção do técnico que adotou uma posição perigosa, ao apontar para os jogadores como responsáveis pelo mau resultado e pela palidez do futebol apresentado.

Ao cobrar falta de postura do time no Allianz Parque, o vice de futebol, José Olavo Bisol, adota um discurso que, em via de regra, repercute mal no sensível estado de ânimo de um vestiário.

Na mesma entrevista, Bisol crava que Roger será o técnico no clássico de domingo. Está claro que, mesmo que ele tenha sido o interlocutor, o discurso é da direção. Há muito de verdade no que disse o vice de futebol.

O Inter teve uma postura passiva e frouxa em campo. Em três minutos estava 1 a 0. Em 14, 2 a 0. Em 28, o jogo estava resolvido em 3 a 0. Ainda viria um quarto gol antes do intervalo. Em 45 minutos, o Inter estava nas cordas. Por sorte, o Palmeiras pensou na quarta-feira, no confronto com o River, e desacelerou. Se não, teria sido cinco ou seis.

Só que essa conta toda não é apenas dos jogadores. Ela precisa ser compartilhada com técnico e direção. O Inter joga pouco faz tempo. Há um mapeamento da forma de jogar do time desde aquele confronto com o Nacional-URU, no final de abril (3 a 3). A partir dali, o Inter teve poucos momentos fora da mesmice.