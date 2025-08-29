Vista deslumbrante e sustentabilidade: conheça o novo estádio da Universidad Católica, o mais moderno da América do Sul

Construção fica aos pés da Cordilheira dos Andes. Universidad Católica / Reprodução

O estádio da América do Sul com a vista mais deslumbrante foi inaugurado na última semana. Também seria, conforme seu dono, o estádio mais conectado e moderno do continente.

Trata-se da Claro Arena, a nova casa da Universidad Católica. O visual, como mostra a foto acima, é de cinema. Está localizado aos pés da Cordilheira dos Andes e como o coração de um complexo esportivo da universidade.

Além dele, há os campos e quadras do clube deportivo, ou seja, da associação, que cuida das demais modalidades. No Chile, todos os clubes são SAFs. No caso da Universidad Católica, quem comanda o futebol é o consórcio Cruzados.

O novo estádio foi erguido no mesmo espaço onde havia o Santa Laura. Grêmio e Inter, muitas vezes, estiveram por lá. A obra durou três anos e consumiu mais de 50 milhões de dólares.

Trata-se de um estádio para 20 mil pessoas, o suficiente para acolher a torcida da La UC, terceira maior do Chile, atrás de Colo-Colo e da Universidad de Chile, a La U.

Novo paradigma de consumo em estádios

O que chama a atenção na Claro Arena é a veia sustentável e o status de mais conectado da América do Sul. Toda energia que será consumida sairá de uma usina fotovoltaica com 400 painéis solares instalados no teto. Inclusive, ela alimentará o sistema de climatização do estádio. Toda água recolhida será tratada e reutilizada.

Na parte de conexão, a Claro Arena oferecerá Wi Fi 7 e rede 5G que atenderá a todos, mesmo com casa cheia. Aqui, está uma capacidade de negócios sem limites, para a qual os estádios brasileiros, infelizmente, ainda não estão preparados.

A conectividade permite, além do acesso à segunda tela, a acessar o fã e estimular seus comportamentos de consumo enquanto assistem ao jogo. A experiência na Claro Arena permitirá, por exemplo, fazer compras online de bebidas e lanches sem sair do lugar.

Equipamento multiuso

A La UC adotou a grama sintética e criou sistema em que, com poucas horas, o transforma de estádio de futebol em casa de shows. No dia 7, Lionel Richie abrirá a temporada de shows. Mas será de Ricky Martin, no dia 4 de outubro, o show de abertura.

Duas semanas depois, será a vez de Rod Stewart. Em novembro, os argentinos Los Fabulosos Cadillacs é quem tocarão com vista para a Cordilheira. O ano fecha com a banda norte-americana Toto, em dezembro.

A venda dos naming rights por 20 anos para a Claro, a comercialização de 46 camarotes na largada e de 3 mil carnês anuais dos jogos fazem os donos da SAF da La UC esfregarem as mãos. O plano é investir todo o lucro com o estádio em estrutura para formar jogadores e melhorar o time principal.