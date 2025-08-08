Uma dura missão espera Carlos Vinícius no Grêmio a partir de domingo

Reforço pode estrear contra o Sport. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Há uma estatística que o Grêmio precisa reverter para mudar de vida no Brasileirão e passar a viver dias mais tranquilos.

Entre os 20 times, só o Juventude arrematou menos do que o Grêmio. São 10,8 chutes por partida do time de Mano Menezes, um a mais do que os caxienses. Desses arremates, apenas 3,8 deles vão a gol.

Como o Grêmio também é penúltimo nos rankings de posse de bola (43%) e passes certos (280), os números desenham as dificuldades de construção do time para chegar ao ataque. Também explicam o posto de quarto pior ataque do Brasileirão.

Neste domingo, Mano tem a chance de atenuar essas estatísticas. O adversário será o lanterna, o Sport, dono da segunda pior defesa, com 25 gols. Além disso, há boas chances de estrear Carlos Vinícius, o centroavante cujas características fazem Mano sonhar.

Seus times sempre tiveram o camisa 9 de posicionamento, presença de área e capaz de fazer o pivô. Vinícius, segundo apuração do repórter Filipe Duarte, tem demonstrado bom rendimento e disposição nos treinos.

Ele está ansioso pela estreia na Série A do Brasileirão. Saiu daqui depois de defender a Caldense e Grêmio Anápolis e construiu sua carreira na Europa. Agora, terá a chance de se mostrar ao Brasil.

Mas é preciso que saiba que terá uma missão árdua. Afinal, vida de centroavante na Arena tem sido desafiadora.