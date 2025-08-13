Um raio X do Flamengo, adversário mais desafiador do Inter neste ano

Filipe Luís é o técnico mais bem servido do Brasil neste momento. FRANCK FIFE / AFP

O caminho do Inter até o tri da América tem um Aconcágua no Maracanã pelo caminho. Será preciso escalá-lo para seguir adiante.

O Flamengo é hoje o melhor time do continente, tem conta bancária de clube europeu e faz uso dela para contar com um grupo robusto, em que seus reservas entrariam de forma natural em boa parte dos rivais da Série A do Brasileirão, por exemplo.

Ou alguém questiona que Cebolinha, Ayrton Lucas, Viña, Varela, Bruno Henrique e Allan, só para citar alguns, seriam titulares no seu time?

Na última data Fifa, em junho, foram oito convocados para seleções. Nessa lista estão incluídos Wesley e Gérson, que já saíram. Porém, o número atual seria maior, já que Viña e De la Cruz voltaram de lesão e Carrascal chegou agora.

Aliás, o Flamengo acaba de fazer a janela de contratações mais agressiva de sua história, ao gastar R$ 277 milhões. Filipe Luís é o técnico mais bem servido do Brasil neste momento, sem sombra de dúvidas.

Há correspondência de todo esse aparato nos números no Brasileirão: líder, melhor defesa (levou apenas oito gols), melhor ataque (33), maior posse de bola (61,7%), mais passes certos por jogo (499), mais chutes certos por jogo (5,9), mais jogos sem sofrer gols (11).

Porém, esse mesmo Flamengo poderoso caiu na Copa do Brasil para o Atlético-MG. Isso mostra o quanto um confronto mata-mata aproxima mundos distantes.

Roger Machado sabe que precisará montar uma estratégia capaz de segurar essa locomotiva em preto e vermelho. Não só isso. Será preciso também atacar esse Flamengo e explorar os espaços deixados pela sua aptidão ofensiva.

Descer vivo desse "Aconcágua" que precisará ser escalado do Maracanã é o primeiro passo. O que vier além disso pode ser considerado lucro.