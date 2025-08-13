Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Libertadores
Opinião

Um raio X do Flamengo, adversário mais desafiador do Inter neste ano

Além de estar na ponta da tabela, o Rubro-Negro lidera as principais estatísticas do Brasileirão e tem elenco de alto quilate

