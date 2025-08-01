Um projeto para dar cor e esperança às quadras esportivas

Ímagem de divulgação da iniciativa nas redes sociais. @dunoventaenove / Instagram / Reprodução

A DU99 é um negócio de impacto social cuja missão é fazer o bem público através da arquitetura. Explico. Eles selecionam uma instituição social ou um espaço de uso comum para reformar em um dia e melhorar a vida de quem o utiliza. A mão de obra vem de voluntários.

O próximo projeto nesse sentido é reformar as quadras poliesportivas públicas de São Leopoldo que foram atingidas pela enchente, dentro da campanha A Gente Re(Faz). Além das quadras, alguns dos espaços no entorno delas serão revitalizados e ganharão novos bancos e pracinhas novas.

Para buscar recursos, a DU99 realiza, até dia o 9 de agosto, leilão virtual de camisas autografadas de Inter, Grêmio, Flamengo e Seleção Brasileira. As duas últimas, doadas por Filipe Luís e retiradas de sua coleção particular.

A camisa da Seleção foi usada por ele na Copa de 2018, na Rússia (Filipe foi titular contra o México) e está autografada.