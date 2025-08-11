Um Grêmio assustador perde para o lanterna do Brasileirão, mas não muda sua rota

Tricolor não conseguiu reagir ao gol tomado no início da etapa final. André Ávila / Agencia RBS

O Grêmio conseguiu o que parecia impossível. Perdeu para o Sport, um time que não vencia desde março e tinha aproveitamento de 17% até vencer seu primeiro jogo no Brasileirão.

A noite de Dia dos Pais teve mais de 30 mil na Arena e mais um capítulo de vergonha numa temporada terrível. O Grêmio levou 1 a 0 e se tivesse sido três ou quatro não seria exagero.

Mano Menezes, mesmo com os resultados ruins e com as dificuldades técnicas do time, ganhou a convicção da direção em seu trabalho e segue à frente do time.

Terá de dar a volta em um cenário que prevê Atlético-MG e Flamengo fora, além do Ceará na Arena, antes da data Fifa.