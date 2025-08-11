Ricardo Mathias no Inter: quando a transição da base ao profissional funciona

Os gols de Ricardo Mathias mostram o quanto é importante a formação de atletas em casa e, mais importante ainda, a maneira como eles serão absorvidos no grupo principal.
No final de julho, entrevistei Gustavo Grossi, que foi o gerente-geral da base do Inter até o começo de 2024. Grossi, hoje, trabalha para a AFA coordenando projeto que congrega 14 academias que adotam a metodologia dela e estão espalhadas por países como EUA, Espanha, Itália, Índia e tem o Soledade, em Porto Alegre.
A entrevista foi publicada no sábado (9). Vale a leitura. Mas a resposta abaixo mostrou, para mim, o quanto o CT do Parque Gigante está distante do CT de Alvorada.
— Por acaso, foi quando eu estava saindo do clube, depois de o presidente falar que o melhor era que outra pessoa continuasse com o processo, que consegui falar com o Coudet. Teria conseguido falar com o Coudet na semana em que ele chegou, se quisesse. Trabalhamos juntos no Rosario. Imagina, portanto, que estive oito meses sem conseguir falar com ele sobre que atleta achava que dava para promover do sub-20 — disse Grossi, que ainda relatou o encontro:
— E por acaso aconteceu que eu me encontrei com ele no CT do profissional, quando fui assinar a minha saída do clube. Nos cruzamos, e ele: "Oi, como vai? Tudo bem? E onde está?". Minha resposta foi breve: "Estou lá, mas se o clube não arruma uma reunião, eu não vou ligar para você, porque depois dá problema." Deixei para ele nesse dia os cinco nomes dos melhores atletas da base. Ele não tinha esses nomes.
