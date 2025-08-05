Por que o jogo contra o Fluminense definirá o ano do Inter

Partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil é na quarta-feira (6). Duda Fortes / Agencia RBS

Será um jogo definidor no ano do Inter este de quarta-feira (6), no Maracanã. Os próximos 90 minutos apontarão que caminho tomará o clube em 2025 e que futuro terá, inclusive, seu técnico. Não significa que a eliminação derrubará Roger, mas, podem apostar, o deixará pisando em gelo muito fino.

Isso porque o agosto do Inter será cheio de curvas. Depois da decisão com o Fluminense, virá o Bragantino, no sábado (9), em Bragança Paulista. O Colorado vai com um time possivelmente desidratado porque, na quarta-feira seguinte (13), inicia-se série de três jogos com o Flamengo em uma semana.

No final de semana seguinte à decisão da Libertadores, no dia 23, o Inter terá o Cruzeiro, em Belo Horizonte. O mês acaba contra o Fortaleza, em casa, no dia 31. Mais do que a situação de Roger, a decisão no Maracanã balizará a temporada inteira do Inter.

O sorteio da Libertadores colocou o Flamengo no caminho e, mesmo o mais otimista dos colorados, entende que a posição do Inter nesse confronto é de azarão ao extremo. O Flamengo, principalmente depois da janela de julho, é autoexplicativo.

O que resta ao Inter

Assim, ficar sem a Copa do Brasil praticamente resume a temporada no Beira-Rio a fazer campanha de recuperação no Brasileirão e tentar escalar a tabela. Uma reprise do que aconteceu em 2022 e 2024. A exceção foi em 2023, quando apostou alto na Libertadores, concentrou-se na busca do título da Copa e chegou à semifinal.

Aliás, algo que pode se repetir neste ano. Mas, para isso, precisará virar o confronto com o Fluminense no Maracanã, em 90 minutos que definirão o restante do ano.

