Os motivos por que o Grêmio acerta em não fechar com Roger Guedes

Roger Guedes está longe de ser um jogador de 15 milhões de euros. Al Rayyan / Divulgação

A saída da negociação de Roger Guedes pelo empresário Marcelo Marques deixou o Grêmio sem um reforço de ataque de peso. Mas o destino pode tê-lo ajudado a evitar algumas decepções.

Primeiro, Roger Guedes está longe de ser um jogador de 15 milhões de euros. É de nível elevado, mas pagar isso por ele, além de supervalorização, também o faria desembarcar em Porto Alegre como a grande estrela da companhia. O que ele nunca foi.

Repito, é muito bom atacante, mas sempre foi um coadjuvante de peso. Outro ponto: neste modelo atual, e levando em conta que Mano Menezes vire o jogo e embale no cargo, Roger Guedes exigiria algumas adaptações.

Ele é segundo atacante, não é extrema nem centroavante. Mano até fez movimento de trazer Alysson para dentro e aproximá-lo de Braithwaite. Isso ficou claro conta o Fortaleza e em momentos contra o Sport. Porém, seu modelo preferido e o que sempre usou é de um 4-2-3-1 ortodoxo, com um centroavante mais adiantado.

Não teria espaço

No Corinthians, Guedes perdeu espaço e entrou em rota de colisão com Vítor Pereira justamente por essa característica de segundo atacante. Pereira tentou colocá-lo do lado, porém, ele é menos intenso na marcação aos laterais.

Como centroavante, tem menos efetividade. Seu caso lembra muito o de Luciano. Sem comparar aqui jogadores e qualidade. ele tem muito mais qualidade. Só que, como Renato usava apenas um centroavante mais adiantado, Luciano foi testado pelo lado e como meia. Não funcionou.

No São Paulo, agora, só recuperou brilho com a chegada de Hernán Crespo, que o conhecia da passagem anterior e o posicionou como ponta de lança, livre para se movimentar por trás do centroavante André Silva ou formando dupla com Ferreira por dentro.

Assim, nada de decepção pela negativa dos xeques do Al-Rayyan em vender Roger Guedes. Talvez o Grêmio estivesse arrumando para si um jogador caro que exigiria um movimento e tanto para encaixá-lo.

Neste momento, tudo o que o Grêmio não precisa é de uma mudança para fazer jogar alguém que desembarcaria com status da superestrela que nunca foi.