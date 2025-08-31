O vitorioso empate do Grêmio contra o Flamengo traz boas notícias

Volpi criou um ambiente de festa para a estreia de Arthur no dia 13. Lucas Uebel / Grêmio FBPA/Divulgação

O Grêmio conseguiu o que parecia impossível. Saiu mais do que vivo do Maracanã, saiu com um ponto valioso e que tem efeito de banquete para alimentar a autoestima de um time que luta contra suas limitações.

O ponto, por ironia, veio justo no momento em que o Grêmio havia desfeito as barricadas na frente da área e buscava alguma agressividade. Foi quando dois personagens que costumam ser alvo do ranço da torcida viraram protagonistas.

Pavon cavou o pênalti, ao cruzar na mão de Ayrton Lucas, e Volpi o converteu com estilo. Volpi, aliás, saiu do empate com o Flamengo como grande herói. Primeiro, salvou, pelo menos, três grandes chances. Depois, atravessou o campo para fazer o gol do 1 a 1.

O pênalti, aos 40 do segundo tempo, foi o único arremate a gol em 100 minutos de jogo. Antes disso, Mano Menezes montou um Grêmio ao seu estilo. Baixou as linhas, bloqueou a frente da área e até mesmo Braithwaite, de ponta de lança, e Carlos Vinícius recuavam para marcar.

O Flamengo, no primeiro tempo, rondou, cruzou bolas na área e pouco conseguiu. No segundo, manteve a pressão. Até que, em uma rara saída de trás do Grêmio, Kike errou o contra-ataque, e os espaços na defesa ficaram. Arrascaeta fez 1 a 0.

Mano, aos 20 do segundo, abriu o time à frente. Cristaldo e Aravena entraram. Em seguida, foi a vez de Pavón. O Grêmio saiu de um 4-5-1 para o 4-3-3. Seguiu reativo, mas passou a ter espaços e quem chegasse à frente. O que não acontecia antes, quando Vinícius era um exército de homem só contra os zagueiros.

Foi numa dessas saídas rápidas que veio a bola que Mano esperou por quase 100 minutos e o ponto valioso, numa tarde em que o maior público do ano no futebol brasileiro silenciou, Noriega estreou com segurança, Cuéllar teve bons momentos e Volpi criou um ambiente de festa para a estreia de Arthur na volta da data Fifa.

O domingo, apesar de 85 minutos de angústia, foi azul no Rio.