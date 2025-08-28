O técnico português que agrada ao Inter em caso de saída de Roger

Sérgio Carvalhal se despediu do Braga no final da última temporada. HUGO DELGADO / LUSA

O português Carlos Carvalhal é um nome na órbita do Inter caso a passagem de Roger seja interrompida no domingo (31). Aos 59 anos, Carvalhal está livre no mercado desde o final da última temporada, quando levou o Braga ao quarto lugar na I Liga, como é chamado o Campeonato Português.

Ele havia assumido em agosto, chamado de emergência pela relação histórica quem tem com o clube. Foi campeão da Taça de Portugal na temporada 2020/2021 e se despede agora como o técnico com mais vitórias nos 103 anos de vida do clube.

Tem também passagens por Sporting, Besiktas, Sheffield Wednasday, Al Whada, Olympiacos e Celta, onde chegou para substituir Eduardo Coudet em novembro de 2022.

Roger Machado conhece bem como funciona a máquina de moer técnicos no futebol brasileiro. Sabe que só uma vitória com boa atuação sobre o Fortaleza, no domingo, poderá desligar a que foi acionada no Beira-Rio. Infelizmente, funciona assim o mercado aqui nos trópicos.

Diante de um cenário de instabilidade do técnico, nomes começaram a pipocar na órbita do Inter. Um deles foi o de Ramón Díaz, livre no mercado depois de deixar o Olimpia, no sábado. Um jornalista argentino, inclusive, noticiou o clube gaúcho como seu próximo destino. Embora, nada de concreto exista.

O argentino, porém, não é o único a ser observado em caso de necessidade de troca de técnico, como se vê nesta inclusão de Carvalhal no radar.

Tudo, no entanto, passará por domingo. Roger pode, em 90 minutos, mostrar que segue firme no cargo e com suas ideias introjetadas nos jogadores. Ou pode também concluir que esse é um trabalho que acabou em si mesmo.

Não deveria ser assim, mas o futebol brasileiro tem uma pressa que, muitas vezes, obriga a mudanças de rota.