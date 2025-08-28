Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Aposta europeia
Opinião

O técnico português que agrada ao Inter em caso de saída de Roger

Treinador colorado está com a corda no pescoço e o jogo de domingo, contra o Fortaleza, pode ser o fim da linha

