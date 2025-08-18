O sol brilhou para o Grêmio no fim de semana

Lucas Uebel / Grêmio FBPA/Divulgação

Os torcedores do Grêmio viram um raio de sol furar o céu cinzento que tolda o clube neste 2025. O domingo teve vitória de 3 a 1 sobre o Atlético-MG, em Belo Horizonte e a notícia de que está próxima a volta de Arthur, uma das faces mais brilhantes do time tricampeão da América, em 2017.

Não só Arthur. O volante japonês naturalizado peruano Erick Noriega, 23 anos, está sendo comprado por 3 milhões de dólares do Alianza Lima. Noriega foi um dos destaques nos confrontos com o Grêmio, pela Sul-Americana, e vem para ser o camisa 5.

Isso num fim de semana em que Cuéllar deu as caras. Buscado na Arábia Saudita para ser o jogador de hierarquia deste Grêmio, o colombiano fez apenas seu 15º jogo no ano.

A vitória em Minas descomprime o ambiente, traz um bocado de alívio para Mano Menezes e permite ter, enfim, uma semana de trabalho sem o peso de tonelada nas costas.

Sobre o ato de violência

Em tempo, no sábado (16), integrantes de organizada fizeram emboscada ao ônibus da delegação na chegada ao aeroporto. Invadiram um espaço reservado e tentaram invadir o veículo.

Houve ameaças e agressão ao segurança Fernandão, que acabou retirado da viagem para fazer exames de corpo delito.

Para registrar, não foi pela ação deles que o Grêmio venceu. E, para registrar, isso só acontece porque há impunidade. Vamos esperar a tragédia para criar uma lei específica para torcedores e comportamento em estádios?