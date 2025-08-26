Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Copa à vista
Opinião

O recado que Carlo Ancelotti mandou para Neymar na convocação da Seleção

Já dá para saber o que o técnico espera da equipe, e o craque brasileiro ainda não tem seu espaço cravado 

Leonardo Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS