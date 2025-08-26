O recado que Carlo Ancelotti mandou para Neymar na convocação da Seleção

Lista para as Eliminatórias da Copa foi divulgada na segunda-feira (25). Rafael Ribeiro / CBF / Divulgação

O recado para Neymar está dado por Carlo Ancelotti: só jogará na Seleção Brasileira quem estiver em excelente estado físico. Neymar ficou de fora da lista anunciada na segunda-feira (25) não apenas porque teria sentido desconforto muscular no treino do Santos na quinta-feira passada.

Há um critério claro estabelecido por Ancelotti para o time que pretende montar e ele se inicia pela capacidade física. Quem não correr está fora dos planos. Mesmo que possa agregar na parte técnica — o que Neymar também vem conseguindo muito pouco nesta retomada no Santos.

Ficou claro, pelo menos para mim, nos dois primeiros jogos da Era Ancelotti, que o Brasil jogará em altíssima intensidade e com atacantes de velocidade e movimentação constante.

Neymar precisará acelerar muito sua recuperação para entrar nesse circuito. Até porque quando se fala de um nome com o peso dele é para ser titular, não coadjuvante.

Briga à frente

Com tantos nomes jovens e em ação na primeira linha da Europa, haverá uma disputa ferrenha pelas vagas do ataque na lista da Copa.

Ancelotti chamou sete atacantes na sua primeira convocação (Antony, Estêvão, Martinelli, Matheus Cunha, Raphinha, Richarlison e Vini Jr.). Nesta segunda, ampliou para oito.

Vini Jr., suspenso do primeiro jogo, e Antony, sem jogar no United, cederam lugar para Luís Henrique e João Pedro. Kaio Jorge foi a novidade.

Outro jogador de renome que ficou de fora foi Rodrygo, que vive crise no Real e pode jogar também por dentro, vaga que seria de Neymar se ele estivesse na sua melhor versão.

