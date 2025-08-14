O que esperar das camisas do Grêmio produzidas pela New Balance, futura fornecedora do clube

Umbro tem contrato com o Grêmio até o final de 2025. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O Grêmio já definiu com a New Balance a sua camisa para 2026. Segundo uma fonte ouvida pela coluna, há ousadia no primeiro modelo da nova fornecedora. Inclusive, teria uma espécie de degradê na parte de baixo.

Nada disso, porém, é confirmado oficialmente. Nem mesmo o contrato com a marca norte-americana. Há cláusulas de confidencialidade e um acordo em vigor com a Umbro até o final do ano.

Aliás, não só o acordo. Os estoques com artigos da marca ainda são consideráveis. Anunciar o novo fornecedor, certamente, afetaria as vendas. Grêmio e Umbro encerram uma parceria de 10 anos.

A New Balance veste, no Brasil, o São Paulo. O contrato assinado no final de 2023 previa exclusividade do clube paulista como único parceiro no Brasil nos primeiros dois anos, cláusula que caduca agora em dezembro. No mercado paulista, ela vigora ainda por mais dois anos.

No que se refere à produção e distribuição das peças, o Grêmio não sentirá diferenças. Tanto a Umbro quanto a New Balance são operadas no Brasil pela Dass, que também tem em seu portfólio a Fila e a Osklen.

O case São Paulo

Pelo que pude observar nos uniformes do São Paulo, também tricolor, a New Balance usa linhas mais suaves e elegantes nos detalhes, como gola e manga, e pouco ousa nas camisas tradicionais, a um e a dois.

Porém, na terceira, é pura ousadia. Em 2024, o São Paulo usou uma versão preta com manchas vermelhas que remetiam à fumaça usada pela torcida na entrada do time em campo.

Neste ano, fez outra versão preta, mas com as tradicionais listras no peito em vermelho, preto e branco. Homenageia os 30 anos do tri Mundial do clube. Na barra, traz um patch com motivos japoneses e a etiqueta provocativa: "Um é pouco, dois é bom, três só o São Paulo".

Na parte de trás, logo abaixo da gola, registra o tempo da defesa de Rogério Ceni em cobrança de Gerrard, do Liverpool, no último minuto da final do Mundial. Porém, aqui houve polêmica. A camisa estampa 51:09. Só que esse é o momento em que foi marcada a falta. A defesa foi aos 51:49.

A linha do clube paulista tem disponível a camisa de mangas compridas, sempre buscada pelos torcedores aqui no Rio Grande Sul, pela característica do clima. A linha casual, porém, oferece menos alternativas do que a Umbro.

Só que a ousadia e as linhas modernas dos uniformes de treino, aquecimento, viagem e agasalhos criaram, no caso do São Paulo, uma variedade que, repetida aqui na Arena, movimentará e muito a loja oficial.