O que a desistência de Marcelo Marques deixa de recado para a torcida do Grêmio

Anúncio foi feito no Sala de Redação, da Rádio Gaúcha. Jefferson Botega / Agencia RBS

O anúncio de Marcelo Marques de que desiste da candidatura à presidência do Grêmio tirou da torcida o horizonte próximo. Havia uma tranquilidade misturada com otimismo em relação ao futuro. Mais, a iminente vitória de Marcelo entregava ao clube mais do que um novo presidente.

Entregava um projeto de gestão impulsionado pela injeção imediata de receita e ação agressiva no mercado para montar um timaço. Como se o Grêmio tivesse sido presenteado com um modelo próprio de SAF sem deixar de ser associativo.

Tudo isso desapareceu quando Marcelo revelou sua desistência no Sala de Redação. Às 13h40min, precisamente, o futuro imediato do Grêmio se enevoou. Não só ele. O impacto dessa notícia é tão forte que respingará, podem ter certeza, no presente de um time que trava luta contra suas limitações e para se distanciar da parte baixa da tabela.

O primeiro efeito causado pela saída de Marcelo é no cenário político. A eleição presidencial, que era protocolar, está aberta e deve elevar a fervura nos bastidores. Outro ponto é que, como o cenário está indefinido, ninguém sabe quais propostas e o que será o centro do debate dos candidatos.

O Grêmio, enfim, mergulha em um mar de incertezas a partir da desistência de Marcelo. Tudo isso enquanto o time busca saída para uma profunda crise técnica e tenta encontrar um caminho que o leve para 2026 sem sustos.