Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

O movimento de Marcelo Marques para anunciar o "Dia do Volto" 

Dois dias depois de anunciar que não iria concorrer à presidência do Grêmio, dono da Marquespan voltou atrás

