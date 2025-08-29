O movimento de Marcelo Marques para anunciar o "Dia do Volto" 

Marcelo Marques anunciou a desistência no Sala de Redação da quarta-feira (27). Jefferson Botega / Agencia RBS

Depois do "Dia do Fui" veio o "Dia do Volto". Marcelo Marques deu meia volta no que disse ser irrevogável e se recolocou como candidato à presidência do Grêmio. O que o torna o virtual presidente do clube para o triênio 2026-2028.

O que fez Marcelo mudar em 48 horas o que parecia definitivo? Podem apostar que foi a garantia de que tudo será do seu jeito, caso confirmada a vitória nas urnas. Não será no modo associativo, com a efervescente política dos clubes tomando lugar na mesa.

Pelo jeito dele entenda-se um modelo de administração empresarial, mais vertical e com processos parecidos ao que conduz na sua empresa. O Grêmio terá nuances de SAF sem ser SAF, se confirmada a lógica das urnas.

A decisão de Marcelo resgata ao Grêmio um horizonte mais definido e tira a fervura de uma eleição presidencial que prometia ser acirrada. A torcida retoma com ele a expectativa de uma gestão mais empresarial e menos associativa e volta a ter a perspectiva de investimentos altos no futebol e de injeção de receitas para diminuir o endividamento.

Ao empresário, se junta na linha de frente o arrozeiro Celso Rigo. Aliás, a postagem feita para anunciar o "Dia do Volto", Marcelo faz em colaboração com Rigo e seu filho.