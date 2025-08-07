Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Ajeitando o ataque
Opinião

O lugar de Roger Guedes no Grêmio de Mano Menezes

Clube está em tratativas com o Al-Rayyan e anúncio deve ser feito em breve

Leonardo Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS