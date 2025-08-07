O lugar de Roger Guedes no Grêmio de Mano Menezes

Atacante joga no Catar. Rodrigo Coca / Agência Corinthians/Divulgação

Mano Menezes saiu do sistema habitual e dá sinais de que prepara um Grêmio para receber mais um atacante por dentro. A esperança na Arena é Roger Guedes.

A resposta dos catares do Al-Rayyan ainda não veio. Mas houve movimentos deles que trouxeram otimismo, como a possível investida no uruguaio Brian Rodríguez, do América, do México. Ele desembarcaria em Doha para ocupar o lugar de Roger Guedes.

Mano se antecipou a isso tudo na semana passada. A ideia de colocar Alysson pelo meio, mais próximo de Braithwaite, é um movimento que constrói o molde do lugar que abrigaria Roger Guedes.

Claro que a mexida não foi pensando apenas nisso. O Grêmio precisa melhorar seu rendimento ofensivo e aproximar o time do seu centroavante, que jogo após jogo sai de campo alertando para a solidão com que vive no ataque.

Leia Mais Jogo contra o Fortaleza mostra esboço do Grêmio para encaixar Roger Guedes

E se não vier?

Não duvide de que, mesmo sem a chegada de Guedes, Mano acople por ali o centroavante que recebeu nesta janela. Carlos Vinícius pode, nessa ideia, atuar com Braithwaite, sendo um pivô e permitindo ao dinamarquês usar sua mobilidade para trazer a bola e conectar-se com ele.

Com isso, Alysson voltaria para o lado, onde desempenha também em alto nível. Restaria uma vaga na outra extrema, a ser disputada por Riquelme e Kike, principalmente.