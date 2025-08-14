O Inter volta vivo e vai em busca da noite perfeita no Beira-Rio

Roger viu seu Inter jogar, rondar a área e até criar duas ou três chances no segundo tempo. Max Peixoto / Especial

Se o objetivo do Inter era sair vivo do Maracanã, ele foi cumprido. Mas será preciso o Beira-Rio rugindo o tempo todo e um time com atuação irretocável para virar o 1 a 0 sofrido do Flamengo.

O ponto de partida, ficou claro nesta noite de quarta-feira (13), tem de ser o segundo tempo. Porque o primeiro remeteu a um confronto de Campeonato Carioca do Flamengo contra o Bangu.

O Inter limitou-se a se defender e passou 50 minutos correndo atrás do Flamengo. Por 27 minutos, até segurou. Porém, veio o gol na cobrança de escanteio, com vacilo justamente de quem havia sido escalado para fazer o gol, Mathias.

Depois disso, o Flamengo até teve chance de ampliar. Nada de tão contundente, mas teve.

O problema estava na postura do Inter, que teve míseros 27% de posse de bola e nenhum arremate. No segundo, com o time mais adiantado, Roger viu seu Inter jogar, rondar a área e até criar duas ou três chances. O que mostrou que é possível, sim, dar a volta no Beira-Rio e construir sua noite perfeita.