O Inter joga muito mais do que a classificação contra o Fluminense

Duda Fortes / Agencia RBS

Mais uma vez, o Inter decepcionou o seu torcedor. Perdeu por 2 a 1 para o São Paulo e vai para uma decisão contra o Fluminense que vale muito mais do que a vaga nas quartas da Copa do Brasil. Vale uma resposta ao torcedor sobre o que o time é capaz de fazer na temporada.

A noite de domingo teve alguns traços de melancolia, pela chuva fina, pelo frio e pelo pequeno público, o menor da temporada (11.414 pessoas), tudo isso arrematado pela derrota. Foram três jogos no Beira-Rio e nenhuma vitória.

Além disso, nenhuma das atuações foi capaz de convencer os torcedores de que haverá a virada no Maracanã. Ela é possível, claro, mas o Inter precisa melhorar e muito sua produção e, principalmente, sua força ofensiva.



Neste domingo, Roger mudou o time, colocando muitos reservas, e o sistema. Adotou três zagueiros, colocou dois alas (Benítez e Bernabei) e colocou dois centroavantes (Enner e Borré). Além disso, promoveu a estreia de Alan Rodríguez. A ideia era espelhar o time do São Paulo e testar um sistema que possa fazer com que se tenha variação e se escape do encaixe dos adversários, que já conseguiram neutralizar o Inter.

O novo modelo funcionou até a equipe colorada levar o primeiro gol no primeiro arremate, aos 42 minutos. Depois disso, o Inter se baratinou, levou o segundo e escapou de sofrer mais gols.