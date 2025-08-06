O esboço do Inter pensado por Roger para a decisão contra o Fluminense

Time de Roger Machado precisa reverter o resultado no Maracanã para se manter vivo na Copa do Brasil. Duda Fortes / Agencia RBS

Roger gostou dos três zagueiros. Tanto que desenha seu plano de jogo para o Maracanã a partir deles. O martelo será batido nesta quarta-feira (6), mas a ideia formada na noite de domingo é de repetir o sistema usado contra o São Paulo.

A partida contra o Fluminense é crucial para a temporada do Inter e também refletirá na estabilidade do técnico neste agosto com três jogos contra o Flamengo e o Cruzeiro fora de casa.

Roger sabe disso. Também sabe que há a necessidade de mudar peças e caminhos de um Inter que estava mapeado pelos adversários e, com isso, vigiado com tranquilidade.

Será com um novo sistema, com aposta na capacidade ofensiva dos laterais Aguirre e Bernabei, na aproximação do time a Borré e na chegada com mais jogadores ao ataque. Há grande otimismo de que Alan Patrick e Carbonero por dentro, mais a chegada de Thiago Maia, deixarão o corredor central mais robusto e capaz de se conectar com Borré.

Força para atacar

O Brasil, muitas vezes, enxerga o sistema com três zagueiros como defensivo. É o contrário, porque são sete jogadores liberados para atacar.

Além disso, Roger gostou de Juninho no domingo e viu o que todos viram em Mercado, em alto nível mesmo depois de 10 meses sem atuar. Ele será o líbero, deixando Vitão e Juninho livres para avançar quando houver espaço.

Haveria, nessa ideia, uma vaga apenas aberta. O principal candidato é Richard, cujo passe foi elogiado pelo técnico no domingo, por deixar a saída de trás mais fluída. A linha de três, ao que tudo indica, é o começo de um Inter diferente para virar o confronto que define seu ano.