O chacoalhão que Marcelo Marques deu na eleição para o conselho do Grêmio

Dono da Marquespan anunciou que não vai concorrer à presidência do clube nesta quarta-feira. Jefferson Botega / Agencia RBS

A sexta-feira dará um sinal de como se ajustou a política do Grêmio depois da bomba lançada por Marcelo Marques ao anunciar desistência de concorrer à presidência. O prazo se encerra às 18h desta sexta (29) para inscrição de chapas que concorrerão às 150 vagas a serem renovadas no Conselho.

Essa é uma eleição que não espelha fielmente à de presidente. Os grupos políticos se movem em direções distintas quando tratam de manter seus nomes ou buscar mais cadeiras no Conselho. Mas ela permitirá ter ideia do quanto sacudiu o cenário eleitoral a saída de Marcelo.

A situação, por exemplo, constitui uma chapa e discute até mesmo lançar candidato à sucessão de Alberto Guerra. A disputa foi reaberta. O ambiente eleitoral, fervilhante nesta eleição para o Conselho, ganhou ainda mais temperatura.

O ponto, depois de desenhado o cenário, é saber quem assumirá o desafio de ocupar um cargo que tinha como dono certo o mecenas capaz de injetar recursos e embalar o sonho de uma torcida preocupada.