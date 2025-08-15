O caso Nathan Pescador no Grêmio mostra o quanto os clubes brasileiros precisam evoluir

Meia chegou à Arena aos 29 anos. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Grêmio acaba de rescindir com Nathan Pescador. Em dois anos e quatro meses na Arena, foram 47 jogos (em 156 possíveis) e apenas um gol.

Nathan demorou a acertar porque não pretendia deixar o Atlético-MG na época. Antes disso, em janeiro de 2023, o Fluminense havia acertado com os mineiros a renovação do empréstimo.

Só que o meia não respondeu aos contatos, e os cariocas desistiram dele. Para convencê-lo a vir, o Grêmio ampliou a proposta de dois para três anos de contrato e bancou um salário elevado.

O ponto é que Nathan nunca deu sinais de que buscaria protagonismo na Arena. Parecia conformado, aos 29 anos, em cumprir o contrato. Ou seja, faltou ao Grêmio, lá em 2023, investigar, de forma minuciosa, quem estava trazendo e quais eram seus temperamento e ambições.

Nathan, é bom lembrar, chegou a pedido de Renato, que na época entendia ser um jogador para atuar como meia, extrema e até segundo do meio.

Trago um exemplo do que deveria ser feito

Para traçar um paralelo de comparação, trago como modelo de contratação a venda de Alexis Mac Allister do Argentino Juniors ao Brighton, em janeiro de 2019.

Carlos Mac Allister, ex-lateral do Boca e pai de Alexis, indagou ao diretor esportivo, na apresentação, por que o Brighton havia se interessado pelo filho dele. A resposta veio com um dossiê de 72 páginas: "Esta é a análise do teu filho".

Havia no documento toda a análise técnica de Alexis, as postagens da rede social, os dados sobre a família, entrevistas concedidas. Enfim, uma investigação profunda sobre o jogador além do campo e bola.

Na época, o Brighton pagou 9 milhões de euros por 90% dos direitos. Quatro anos depois, o revendeu ao Liverpool por 40,6 milhões de libras.