O campo mostra o que Roger Machado deve fazer no Inter

Aos 19 anos, Ricardo Mathias desbancou Borré e Enner na titularidade do elenco colorado. Ricardo Duarte / SCInternacional

Roger Machado ganhou um problema daqueles bons para montar o time que precisará subir seu Aconcágua na Libertadores. Ricardo Mathias brilhou contra o Bragantino, fez dois gols e cavou seu lugar no ataque.

Mathias fez o que Borré e Enner pouco vem fazendo: gols. É um 9 de carteirinha, sabe se posicionar na área, faz pivô e ocupa a área mais próxima do goleiro adversário de forma instintiva.

Cabe a Roger, agora, encaixá-lo no time. Pode até ser como parceiro de Borré, cujas características são mais próximas de atacante do que de centroavante. O colombiano transita bem no setor de criação, dialoga com os meias, vem buscar a bola e participa da criação.

Mas duvido que Roger vá escalar os dois juntos no Maracanã desde a largada. Até poderia, se adotasse o 4-1-3-2 como plataforma inicial. Porém, isso significaria abrir mão de um dos dois volantes.

Como se trata de um jogo no qual o Inter terá de marcar muito um adversário de alto quilate, Roger não deixará de começar com Thiago Maia e Alan Rodríguez. Assim, terá de manter seu mantra de que "adora ser refém do campo e dos treinos".

Mathias, pelo que disse o próprio técnico, mudou seu comportamento no dia a dia nos campos do CT, e mandou mensagem no campo com os dois gols. Agora, é tudo com Roger.