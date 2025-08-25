Arthur é o 10 que o Grêmio precisava

Jogador chegou a Porto Alegre na segunda-feira. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação / Grêmio/Divulgação

Mano Menezes pede desde as primeiras semanas um meia para o seu time. Entende Cristaldo como pouco operativo nessa função e Monsalve ainda com dificuldades de posicionamento na fase defensiva.

O seu meia estará na figura de Arthur, podem apostar. Um outro meia ainda está na lista de desejos de Mano, mas esse com perfil de jogador que parte da extrema para dentro.

Arthur sempre foi um volante com capacidade de articulação. Tanto que, quando despontou no time reserva, contra o Guaraní-PAR, Renato ressalvou que ele poderia atuar apenas como meia articulador. Porém, aquele era um Grêmio que jogava o tempo todo com a bola e tinha em Maicon seu principal articulador.

O tempo passou, Arthur rodou pela Europa e viveu seu melhor momento lá justamente quando atuou como um meia, na Fiorentina. Mano poderá, com ele, montar seu tripé de meio-campistas sem perder capacidade de criação e controle de bola.

Se confirmar o futebol do Alianza, Noriega pode ser um camisa 5, com Cuéllar sendo um segundo e Arthur o jogador mais adiantado.