Mano Menezes deixou o Grêmio numa sinuca de bico

Tricolor foi o primeiro time a perder para o Sport no Brasileirão, neste domingo (10). André Ávila / Agencia RBS

O Grêmio parece viver o dilema entre manter Mano Menezes e apostar numa virada ou demiti-lo e partir para nova tentativa. Existe uma divisão em torno dessa decisão no ambiente interno e debates que se estabelecem nos bastidores.

Qualquer definição passará, necessariamente, pelo presidente Alberto Guerra. É ele quem dá a palavra final, mas não sem antes pensar de forma exaustiva e pensar nos detalhes, os prós e contras. Foi assim, por exemplo, nas decisões sobre Renato e Gustavo Quinteros.

Como Guerra estava no Rio, na reunião do grupo criado pela CBF para debater o Fair Play Financeiro, o encontro de todas as segundas do Conselho de Administração (CA) acabou suspenso.

Porém, integrantes do CA decidiram fazer uma reunião com o vice de futebol Alexandre Rossato para dar apoio e se colocar à disposição e ajudar na busca de soluções para a crise técnica do time.

Nesta terça-feira (12), Guerra se encontrará com Mano Menezes. A conversa servirá para ouvir do técnico sua posição, uma avaliação do grupo, mudanças necessárias e, principalmente, medir o quanto ele ainda tem de energia para dar a volta nesta profunda crise do time.

Mano, em conversas em off, se diz mobilizado para aprumar o vestiário e tirar o Grêmio dessa espiral negativa. Porém, conta com a chegada de mais reforços.

A recuperação passa pela chegada de um volante que organize a saída de trás e um meia capaz de articular na fase ofensiva. Com urgência.