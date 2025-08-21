Juventude está dando uma aula de modernização para Grêmio e Inter

Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Enquanto a Dupla recém acorda e instala o debate sobre SAF, o Juventude já está em fase bem mais adiantada.

Na última semana, o Conselho Deliberativo votou pela continuidade das negociações com o grupo espanhol Five Eleven. A proposta é de aquisição de 90% da SAF, ficando 10% com a associação.

O contrato seria de 25 anos e deixaria de fora o patrimônio, como o estádio e o CT. A gestão desses espaços ficaria com os espanhóis.

O investimento seria de R$ 400 milhões, sendo que R$ 150 milhões seriam aportados imediatamente, com R$ 90 milhões no patrimônio e R$ 60 milhões para o clube, como reserva técnica.

A Associação ficaria com 10% da receita anual da SAF, com mínimo garantido desse percentual de 10 milhões de dólares. Esse valor aumentaria de forma gradativa, até atingir 12,5 milhões de dólares.

A SAF teria obrigação de aplicar 75% do orçamento no futebol. Em caso de queda para a Série C ou ausência de cinco anos seguidos na Série A, o contrato seria desfeito.

As negociações, agora, seguem com anuência do Conselho e devem ganhar velocidade. Sempre é bom lembrar que o Juventude, no final dos anos 1990, teve a co-gestão com a Parmalat, de muito sucesso.