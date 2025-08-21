Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Avanço em direção à SAF
Opinião

Juventude está dando uma aula de modernização para Grêmio e Inter

Conselho do clube votou pela continuidade das negociações com o grupo espanhol Five Eleven e processo deve ganhar velocidade

Leonardo Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS