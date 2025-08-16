Inter terá um jogo de protocolo neste domingo antes do confronto que realmente importa

Ida das oitavas de final da Libertadores ocorreu no Maracanã. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Se pudesse, o Inter pulava direto de hoje para quarta-feira (20). Mas há o jogo de domingo (17), contra o mesmo Flamengo, pelo Brasileirão.

Ele é um problema porque, para o Inter, toda a energia está direcionada à Libertadores e, para os cariocas, o Brasileirão ganhou status de grande objetivo do ano.

Ou seja: o Inter vai com reservas e, o Flamengo, com todos os titulares que puder colocar em campo sem afetar muito a decisão de quarta.

É um risco para o Inter esse jogo. Uma pancada neste domingo joga água fria na fervura dos colorados desde o apito final no Maracanã.

Mais uma vez, a ordem é sair vivo

A derrota de 1 a 0 foi vista com bons olhos porque permitiu trazer a decisão para Porto Alegre e, também, porque mostrou ser possível fazer o enfrentamento com estratégia bem desenhada e o apoio de 50 mil pessoas.

Nesse cenário todo, o Inter precisa, assim como aconteceu no Maracanã, sair sem arranhões do Beira-Rio para, no começo da noite de quarta, mergulhar de corpo e alma na decisão por vaga nas quartas da Libertadores.