Inter joga contra o Bragantino pensando no Flamengo e não pode falhar 

Roger usará o sábado como ensaio para quarta. Jefferson Botega / Agencia RBS

Roger Machado sabe que terá seu Everest para escalar em agosto. A eliminação para o Fluminense já colocou nas suas costas um peso grande para carregar.

Por isso, neste sábado (9), nada de preservações em série. Até porque a situação no Brasileirão cobra atenção total. Uma derrota contra o Bragantino, neste sábado (9), pode fazer com que encare o Flamengo, na quarta-feira (13), com a zona de rebaixamento espiando na esquina.

Roger vai usar o sábado em Bragança como ensaio para quarta. O meio-campo, por exemplo, será testado com Thiago Maia e os Alans, Rodríguez e Patrick. Se estiver azeitado, será repetido no Maracanã.

Mesmo que isso signifique desgastar, principalmente, seu camisa 10. Por outro lado, o Bragantino pode ser a virada de chave para ele sair dos jogos sombrios desde o retomada do Brasileirão.

A vaga de Carbonero, que para um mês, também está em jogo. Wesley pode se confirmar como dono dela ou Tabata pode virar candidato. Ou pode ser que os dois convençam Roger que ambos são a solução.

Na frente, Mathias, tão pedido pela torcida e por parte dos críticos, ganha sua chance. Gols podem fazer com que ele ganhe terreno e vire postulante a lugar no time.

Será um Inter diferente nos nomes, mesclado de titulares e candidatos a tal. O que faz com que, possivelmente, este sábado escale a quarta-feira no Rio.