Inter e Grêmio precisam repensar a forma como fazem futebol

Mesmo que o Inter tenha usado reservas no domingo contra o Flamengo, o jogo deu um choque de realidade no torcedor. Foi como se eles tivessem recebido um raio X do cenário atual do futebol gaúcho e da distância que ficamos de Flamengo e Palmeiras.

Mesmo com essa situação, é claro que o Inter pode virar o confronto e seguir à frente na Libertadores. O futebol permite essas surpresas. O que em nada vai alterar a necessidade urgente de revisarmos a forma como estamos fazendo o futebol aqui.

O modelo de negócio usado hoje caducou. Ficou para trás.

Vejo como marco divisório disso a pandemia. Embora, meses antes dela tenhamos assistido ao Flamengo de Jorge Jesus enfiar 5 a 0 no Grêmio e comemorar no mesmo fim de semana a Libertadores e o Brasileirão. Naquele mesmo período, o projeto do Palmeiras, iniciado lá em 2014, tinha amadurecido.

Tudo o que veio no pós-pandemia foi com aceleração altíssima. O mundo se acelerou, a revolução digital se acelerou, os negócios do futebol se aceleraram, as mudanças se aceleraram. A SAF é só uma delas.

Só que a minha impressão é de que seguimos no mesmo trote, acreditando que a fórmula usada na década passada ainda tem validade. Não tem. Sempre tivemos menos receita que os grandes de Rio-SP, mas nunca eles tiveram tanto a mais.

Flamengo e Palmeiras (e podemos incluir também o Botafogo nessa) compram os melhores jogadores, do sub-10 ao profissional, fecham os melhores contratos, investem em melhor infraestrutura e contratam a melhor mão de obra especializada para fazer funcionar azeitada suas máquinas fora do campo e bola.

Boa parte dos torcedores não percebe isso. Ainda vê apenas o campo. Mas até nele, onde algumas surpresas acontecem, a superioridade está cristalizada.

O Sofascore postou em seu perfil no Instagram levantamento que mostra os clubes com mais pontos no Brasileirão desde 2019, o ano aquele que citei. Sabem quem lidera? Flamengo, 545, e Palmeiras, 541. O Inter é o terceiro, 80 pontos atrás. Passou da hora de acordarmos.

