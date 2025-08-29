Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Corda no pescoço
Opinião

Inter de Roger precisa vencer e convencer contra o Fortaleza

A sequência do trabalho do treinador depende de mostrar ao clube e ao torcedor que é possível fazer diferente 

Leonardo Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS