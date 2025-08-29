Inter de Roger precisa vencer e convencer contra o Fortaleza

Técnico colorado teve uma semana livre para recuperar seu time. Duda Fortes / Agencia RBS

Roger sabe que precisa reinventar seu Inter para domingo (31), contra o Fortaleza. A sequência do trabalho depende de mostrar ao clube e ao torcedor que é possível fazer diferente daquilo que o levou para esse brete.

Ele encara como trunfo a semana livre para recuperar um time que sente o calendário apertado e para reorganizá-lo.

O Fortaleza vive uma toada ainda pior, com uma vitória em 18 jogos e um técnico novo tentando encontrar o norte. O que só aumenta a pressão para cima de Roger.

Por isso, apenas vencer os cearenses pode ser insuficiente. Será preciso mostrar que o Inter pós-Copas tem ferramentas e ideias para sair da mesmice de agosto.