Grêmio precisa enfrentar seus fantasmas no Rio

Mano tem que fazer o time jogar mais. Renan Mattos / Agencia RBS

Mais do que a segunda vitória seguida, a noite deste sábado (2) pode permitir ao Grêmio ganhar fôlego para, enfim, escalar a tabela. O cenário é favorável para isso.

Haverá neste fim de semana um Fluminense dividido entre Brasileirão e a decisão na Copa do Brasil e, na próxima rodada, o lanterna Sport, na Arena. Ou seja, agosto se apresenta ao Grêmio como a onda perfeita para ganhar posições na tabela e confiança.

O desafio de Mano Menezes é fazer com que esse time jogue mais e por mais tempo. O jogo contra o Fortaleza mostrou um começo empolgante, com dois gols em 20 minutos, e depois um futebol que minguou nos 70 minutos restantes.

Há uma dificuldade clara deste Grêmio em construir situações ofensivas e controlar os jogos. A insegurança defensiva que marca o time nas últimas três temporadas e o modelo adotado por Mano fazem com que o Grêmio se pregue demais em seu campo, moldado para um jogo de transição.

O desenho da noite no Rio de Janeiro pode ser favorável a esse modelo. Porém, mesmo que o Fluminense tenha outros nomes em relação ao que vimos em Porto Alegre e seja um time mais ofensivo, será preciso que o Grêmio supere suas dificuldades.