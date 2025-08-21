Flamengo passeia, fica com a vaga e deixa para o Inter uma dura realidade

Rubro Negro venceu por 2 a 0 no Beira-Rio. Renan Mattos / Agencia RBS

Era preciso fazer dois gols. Mas como fazer dois gols se acerta apenas um arremate no gol? A distância entre Inter e Flamengo se cristalizou no campo, com os cariocas sobrando em todos os aspectos.

Quando era preciso marcar, mostravam intensidade e aplicação. Havia sempre dois em cima do jogador do Inter e um na sobra. Quando recuperavam a bola, parecia que o campo era sempre maior para o Flamengo. E seus jogadores se moviam, driblavam e tinham sempre o domínio das ações.

O Inter entregou tudo o que tinha e, ainda assim, não deu nem para a saída. Foi tanto predomínio que as melhores individualidades afundaram.

Vitão quase nunca erra, mas nesta noite errou muito. Rochet sempre salva, mas o gol que liquidou a mínima esperança veio de um vacilo seu. Alan Patrick foi reprise sem brilho deste período pós-Mundial. Bernabei e Wesley foram espectros daqueles jogadores de 2024. Os demais foram os demais.

Assim, o Inter caiu na Libertadores sem nem ameaçar. Hoje, um mundo separa o Flamengo dos normais. A torcida fez a sua parte, promoveu festa, empurrou, criou um ambiente eletrizante. Mas quando se erra até a hora do papel picado, percebe-se que faltou muito para ser feito. O papel era para eventual festa da vaga e alguém o soltou na entrada em campo. O jogo atrasou 20 minutos. O que não mudou nada.

O Inter poderia estar jogando até agora contra o Flamengo que nada mudaria. Hoje, os dois times vivem em realidade distintas. E a do Inter, até dezembro, será muito dura.