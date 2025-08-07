Faltou futebol, temperamento e até malandragem para o Inter na Copa do Brasil

Colorado foi eliminado da Copa do Brasil ao empatar em 1 a 1 com o Fluminense no Maracanã. Max Peixoto / Especial

O Inter se repetiu. Repetiu o que fez no Beira-Rio, há uma semana, e aconteceu o previsível numa situação dessas. Está fora da Copa do Brasil e, vamos combinar, vê as chances de conquistar um título relevante se esvair.

Ainda tem a Libertadores, mas é preciso ser o otimista dos otimistas para apostar que vá avançar em um confronto com o Flamengo. O restante do ano se restringirá a escalar a tabela do Brasileirão e buscar vaga. Como foi em 2022 e no ano passado.

Faltou futebol ao Inter para superar um rival que é seu vizinho de prateleira e pouco mostrou de poderio nesses dois jogos. Não foi só isso. Faltou ao Inter espírito de decisão, o temperamento que a virada do confronto exigia.

Roger manteve a mesma ideia, com duas peças distintas. Segurou o Fluminense, mas pouco atacou. O que era esquisito para quem tinha de ganhar por dois gols.

Volante compromete

Depois, quando perdeu Richard, colocou Ronaldo, volante por volante, jogadores da mesma medida, e pagou o preço. Foi Ronaldo quem comprometeu no gol.

O empate veio quando o time estava armado para o ataque. O que deixou a impressão de que essa postura tinha de ser adotada desde o início.

Depois do 1 a 1, havia 25 minutos para buscar o segundo gol. Porém, o Fluminense mostrou tarimba e arrastou o jogo.

Caiu em qualquer falta, provocou confusões, partiu para o empurra-empurra, levou a bola para a linha de fundo, cavou escanteio. Toda a malandragem que um time de jogadores rodados costuma ter.

Embora tenha jogadores rodados, o Inter mostrou essa falta de malandragem e viu uma eliminação anunciada no Beira-Rio, na semana passada, se confirmar.