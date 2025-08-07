Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Filme repetido
Opinião

Faltou futebol, temperamento e até malandragem para o Inter na Copa do Brasil

Ainda tem a Libertadores, mas é preciso ser o otimista dos otimistas para apostar que vá avançar em um confronto com o Flamengo

Leonardo Oliveira

