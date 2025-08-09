Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Entrevista exclusiva
Opinião

Ex-diretor da base, Gustavo Grossi fala da divisão no Inter entre o profissional e a formação de jovens: "Não há equilíbrio"

Argentino, que trabalhou com Gabriel Carvalho e Ricardo Mathias, fala sobre sua experiência no Colorado e se diz torcedor do clube

