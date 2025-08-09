Ex-diretor da base, Gustavo Grossi fala da divisão no Inter entre o profissional e a formação de jovens: "Não há equilíbrio"

Gross comanda o projeto da AFA Soledade. Leonardo Oliveira / Agência RBS

Gustavo Grossi deixou o Inter no começo de 2024, mas ainda mantém laços fortes com Porto Alegre. Com o próprio Colorado, do qual diz ser hoje um torcedor, e do projeto do AFA Soledade, o novo clube que começa a surgir na zona norte de Porto Alegre com metodologia do futebol campeão mundial.

No final de julho, Grossi esteve na capital gaúcha para uma visita técnica e de alinhamento de projeto com o Soledade. Atualmente, ele comanda o projeto da AFA que congrega 14 clubes parceiros de formação, nos EUA, Madrid, Barcelona, Marrocos, Colômbia, Estados Unidos, Brasil e, agora, na Índia.

Desde que saiu do Inter, o argentino ainda não havia concedido uma entrevista para falar da sua experiência no futebol brasileiro e do projeto desenvolvido no CT de Alvorada.

Foram 40 minutos de conversa, nos quais Grossi abordou a metodologia que trouxe para o Inter, a alegria por colocar cinco garotos no grupo principal e as dificuldades enfrentadas na segunda metade da sua passagem de três anos pelo clube.

Confira trechos da entrevista com Gustavo Grossi

Em visita que fiz ao CT do Ajax, recordei da entrevista que fiz contigo, sobre a conexão entre estudos e futebol do projeto que começou a implantar no Inter.

Para mim, isso é primordial. Ainda mais agora que o talento não é tão farto como era tempo atrás, que a tecnologia, a ciência, a sociedade conseguiram trazer muita igualdade entre os diferentes perfis de atletas. Quem mais compreende o jogo, mais compreende a vida, joga melhor.

Alguns conseguem muito, outros nem tanto. Mas todos têm de tentar ter uma base mínima de pensamento, de conceito, de critério de vida. Não apenas para conseguir compreender a tática, mas para alimentar as relações com os colegas e os demais integrantes do clube.

Essa é uma construção que precisa ser conduzida até o final da formação do garoto, claro.

Para mim é interdisciplinar o tempo todo. A formação de atletas de 12 anos, ou até de 11 anos, até os 20 precisa seguir esse conceito. Depois dos 20, eles já vão para o profissional e já não é muito simples seguir com a condução do cotidiano deles.

Para mim, quem não consegue equilíbrio entre o talento, o profissionalismo, o estudo e o dia a dia equilibrado da vida, é muito difícil que dê certo. Dou muita atenção e muita importância o tempo todo a um trabalho que ninguém gosta de fazer. Eu gosto de fazer. Sim, tem com profissionais experts juntos. Mas esse tipo de trabalho é fundamental. A linha condutora é a formação intelectual cognitiva.

Como isso se deu no Inter?

Cheguei no Inter e já estava no clube o Gabriel Carvalho. Um dia, falei com ele para saber mais de sua vida. Me contou que tem 10 irmãos. Como se consegue uma rotina de alta performance, estudo, alimentação, em um ambiente com 10 irmãos?

Com essa ideia da formação integral, vi que, se não viesse morar no CT, com controle da educação, da alimentação e do dia a dia, seria mais lento o desenvolvimento. No sábado ou domingo, ele ia visitar os pais e a família. Gabriel Carvalho não ia conseguir com 10 irmãos todos os dias na casa ter uma preparação em alto rendimento.

Ele aceitou prontamente a proposta?

Ele precisava de uma atenção muito mais personalizada fora do campo, muito mais de perto, para que o talento fosse potencializado. Comecei a priorizar os talentos de Porto Alegre, que talvez não tivessem as melhores condições econômicas. Yago Noal (morador da Vila Cruzeiro) foi outro exemplo.

Teve casos de outros meninos que levei para o CT, mesmo sendo de perto do clube. O Gabriel chegou ao time principal como um profissional mais equilibrado. Depois, o talento dele o permitiu jogar. Para mim não somente o que é de fora de Porto Alegre tem de morar no clube. Tem de morar aquele que precisa ter melhores condições de vida.

E como é que tu chegaste nesse diagnóstico? É no dia a dia, na observação?

É um pouco de tudo. Porque, infelizmente, o que mais talento tem, mais atenção tem. O que mais talento tem, mais liberdade tem para jogar, e tem mais, entre aspas, atenção, privilégio de receber mais investimento do clube, porque esse cara é fora da curva ou pode vir a ser.

Quando você vai desenhando uma linha de sucessão com os melhores talentos, começa a falar mais profundamente com eles. Todos trabalham com psicólogos, têm boa alimentação, mas quando você encontra um com nível de seleção, tem de ver mais de perto, ver como é a vida dele.

É a partir desse momento que começa a se colocar numa hierarquia mais alta?

É quando você toma decisões para que o clube tenha mais investimento, mais acompanhamento de alguns garotos. Para que dê certo. Porque, se não dá certo, ele que tem um talento diferenciado, o resto, em clubes grandes, não consegue. Jogará em outros espaços e ninguém chegará ao time principal.

Esse mesmo tipo de atenção aconteceu com os cinco meninos que hoje estão no Inter jogando no principal. Moravam no CT, se desenvolveram completos e chegaram ao profissional com uma integração de formação dentro do clube. Que é mérito do clube, não é mérito meu. Nos três anos em que estive no Inter, 90% ou 95% dos atletas foram formados integralmente dentro da base.

Os demais promovidos também foram levados para o CT?

Todos precisaram morar no alojamento e construir uma personalidade, um caráter, uma vida de perfil profissional, séria, educada e equilibrada.

Você se refere a Ricardo Mathias?

Ele estava jogando na rua, praticamente, antes da Ferroviária, e veio conosco morar no CT. O Gustavo Prado também. Precisava morar no CT. Eu lembro de Thauan Lara, ele era um destaque muito grande. Olha o que aconteceu. Quando começou a se destacar, falei com ele e acordamos de morar no CT.

A família dele estava a 10 minutos, 20. Mas ele precisava porque o contexto não dava. Quando começou a dar certo, foi para o profissional e deixou a moradia no clube. A integração de continuidade de projeto não aconteceu, e ele caiu, porque já estava com mais dinheiro, mais coisas, foi viver sozinho e não conseguiu, por questões de peso, por alguns detalhes profissionais.

Como um profissional se sente numa situação dessas?

Isso, para mim, foi um fracasso. Lara na base era muito bom, porque morava conosco, se educava conosco, tudo. Quando foi para o profissional, alguma pessoa ou um projeto deixou que ele conseguisse fazer o que queria fazer. Caiu o rendimento e não deu certo.

O Luís Otávio também. Ele veio do Ceará, muito educado, muito preparado. Mas também morou conosco. O único que chegou a dar certo no profissional sem morar no alojamento foi Anthoni. Ele foi uma referência muito grande dentro da categoria sub-20, quando ganhamos muitas coisas no Brasil. Imaginei que ele conseguiria chegar ao profissional pelo perfil global que tinha.

Você fez uma mudança de metodologia também?

Eu vinha de uma metodologia. Quando cheguei, não recebi nada, não recebi um informe prévio do que aconteceu prévio ao crescimento do Inter. Fui muito favorecido porque, no primeiro ano e meio, o clube tomou a decisão de fazer um investimento profundo na base. Foi aí que aconteceu muita coisa, por mérito da direção, a decisão de melhorar infraestrutura, metodologia.

Lembra que nós reinauguramos o CT? Conseguimos fazer com que o clube tomasse a decisão de ser um celeiro de ases seriamente profissionalizado. No outro ano e meio, o clube colocou novamente o dinheiro no profissional e caiu o investimento na base. Depois, veio a decisão de terminar o processo nos três anos.

Esse ano e meio se deu a partir da metade de 2021?

O clube tinha o foco mais no profissional do que na construção do atleta de base. A metodologia integral começou quando eu comecei a trabalhar. Antes, também fizeram coisas boas, que não consegui conhecer porque não haviam deixado um histórico disso.

A diferença no investimento foi por uma decisão política e esportiva do clube, não foi por mim. Para não perder o tempo, era melhor que continuassem outras pessoas. Se tivesse chegado no começo de 2020 outra pessoa, com aquelas boas condições de trabalho, também ia conseguir gerar um impacto rapidamente. Eu, do clube, não posso falar nada porque me deram condições boas.

Esses jogadores promovidos mostram que o teu trabalho funcionou muito bem?

Tive a sorte de tê-los, foi a safra de 2005 até 2007 em uma idade muito boa. Não eram nem iniciação, nem perto do profissional. Trabalhei com eles e outros atletas em uma idade fundamental. Três anos no futebol da base é muito tempo. Eu os peguei com idades entre 14 e 15 anos, e eles chegaram no profissional entre 18 e 17 anos.

Tive também a possibilidade de investimento do clube em captação de talentos em nível nacional. Iniciei no Inter com dois avaliadores, que eram muito bons, mas que trabalhavam somente perto do RS ou algum em São Paulo, e finalizei com nove.

Onde ficaram os novos avaliadores?

Foi a área em que tivemos mais investimento em pessoal. Ficamos com um avaliador no Ceará, outro no Rio de Janeiro, outro em São Paulo, outro do Inter, como te falei, aqui de Porto Alegre, mas que morava no CT porque precisava. Cresceu muito o que tinha a ver com a procura de talentos pelo país todo.

Também melhoraram os campos, fizeram investimentos, tudo o que aconteceu que foi, entre aspas, muito revolucionário para um clube que, até então, não colocava dinheiro na base, mas exigia muito, cobrava muito. Só que o investimento não era bom.

Qual avaliação do seu trabalho?

O primeiro ano e meio foi bom, e depois foi normal, até porque, evidentemente, já preferiram não fazer tanta coisa e colocar mais dinheiro para que o profissional conseguisse um título. É toda essa situação que vocês já sabem que aconteceu.

Você sentiu alguma restrição por você ser estrangeiro?

Não, porque não escutei nada, não tive nenhuma relação com as redes sociais, as mídias, o jornalismo. Porque essas pessoas não tinham informações exatas do que ocorria lá na base. Exceto dois ou três jornalistas que conseguiam vir, olhar, consultar ou pesquisar como eram as coisas, o resto era tudo opinião, mas sem informação.

Por outro lado, o clube, tanto o diretor da base como o presidente e o Conselho de Gestão, a cada três ou quatro meses faziam uma reunião, e eu ia para o estádio apresentar a situação da base. Eles estavam informados de tudo o que acontecia. Coisas boas, coisas para melhorar, linhas de sucessão. O respaldo foi muito grande a nível político. A primeira etapa, a nível econômico, foi boa. Não sofri aqui por ser argentino. Principalmente porque não me inteirei.

Uma das críticas era de que você morava em Gramado, morava em Porto Alegre. Isso é verdade?

Quando eu vim para o Inter, minha família e eu íamos morar em uma cidade pequena da Espanha. Só vim porque me ligaram perguntando se poderia conhecer o clube, que eu tinha tudo para fazer, que me deixariam trabalhar.

Quando cheguei, levei a minha mulher para Gramado. Ela e minha família, eu tenho quatro filhos, decidem muita coisa. Minha mulher me falou: "Você é maluco, quer ir trabalhar no Brasil". Estava no River, tinha oferta para renovar mais cinco anos. Mas ela aceitou e me disse: "Você tem um sonho de trabalhar no Brasil? Sim. Então você vai para Porto Alegre, aluga um apartamento, você mora lá com o seu assistente (Luís Serrat), e no sábado e domingo vem conosco. Mas nós ficamos em Gramado, porque nós não queremos morar em uma cidade grande". Somos pessoas do campo, muito calmas. Depois do último jogo, no sábado ou domingo, pegava o Citral e passava um dia, um dia e meio com eles.

Na segunda-feira de noite, voltava para Porto Alegre. Eu consegui colocar o foco 100% no Inter. É impossível estar em um clube como diretor-geral morando tão longe. O Inter seria maluco de aceitar. Imagina um argentino, que apresentaram em uma conferência de imprensa, como se fosse a Gallardo, comandar a base de forma remota.

Muito se fala que a distância entre o CT de Alvorada e o Beira-Rio atrapalham a integração com a base. Isso realmente acontece?

Depois de trabalhar no Inter, eu fiquei torcedor do Inter. Toda a minha família é torcedora do Inter. Então vou falar com sentimentos do clube. O Inter é um time de futebol. Eu tentei fazer um projeto de futebol. Era uma integração de formar atletas e fazer uma transição e depois jogar no profissional. Em algum momento isso aconteceu, em outro momento já não era possível que acontecesse. Então, o Inter tem uma divisão muito grande para dar certo os três pontos do fim de semana e uma desintegração grande com o que não tem a ver com esses três pontos.

Essa distância, no início eu precisava que acontecesse, porque as coisas não estavam bem (no profissional). Para que eu vou estar perto de alguma coisa para qual não tenho nada para dar. Nos segundo e terceiro ano, já era para arrumar todo mundo junto, estar mais perto, com sentido de pertencimento, integração com o profissional.

E isso não aconteceu?

Foi quando o Inter decidiu não fazer esse investimento (na base) porque precisa de investimento (no profissional). Tem uma divisão muito grande entre o que se faz no profissional e o que se faz no projeto da base. Não tem equilíbrio.

Não se acha um percentual, tipo "vamos colocar tanto aqui". E o torcedor também. O torcedor precisa que o time dê certo. Depois, se não dá certo, tem críticas e tem briga, mas principalmente o torcedor precisa ser campeão.

Enquanto o Inter não conseguir ser campeão, tudo o que tem a ver com estar perto do profissional é muito difícil que aconteça. Por exemplo, eu amava quando faziam as "ruas de fogo", mas não podia fazer "ruas de fogo" sempre. Toda semana havia um problema novo, uma desestabilização, muito desequilíbrio emocional, muita autodestruição, interna e externa. Então, estar longe disso servia para fazer coisas mais sólidas, mais consolidadas na base. Mas em algum momento precisava estar mais perto.

A divisão entre o profissional e a base acontecia o tempo todo?

Sim, atrapalhou. Por acaso, foi quando eu estava saindo do clube, depois de o presidente falar que o melhor era que outra pessoa continuasse com o processo, que consegui falar com o Coudet. Teria conseguido falar com o Coudet na semana em que ele chegou, se quisesse. Trabalhamos juntos no Rosario. Imagina, portanto, que estive oito meses sem conseguir falar com ele sobre que atleta achava que dava para promover do sub-20.

E por acaso aconteceu que eu me encontrei com ele no CT do profissional, quando fui assinar a minha saída do clube. Nos cruzamos, e ele: "Oi, como vai? Tudo bem? E onde está?". Minha resposta foi breve: "Estou lá, mas se o clube não arruma uma reunião, eu não vou ligar para você, porque depois dá problema." Deixei para ele nesse dia os nomes dos melhores atletas da base. Ele não tinha esses nomes.

Quem eram eles?

Então, falei: "Estes são os melhores. Se você consegue fazer uma transição já dentro do time principal, no tempo, eu acho que eles são os melhores. Toma o meu celular, vai o vídeo, vai o material, vai tudo." No último dia do meu trabalho, eu consegui passar para o Coudet os melhores atletas, que são os que jogaram no profissional (Gabriel Carvalho, Yago Noal, Luís Otávio e Mathias).

Vocês eram próximos?

Muito. Mas o clube, o contexto do clube, que o profissional tem que ganhar e a base espera, não permitiu fazer uma reunião. Podia ser o Julinho (Camargo) ou qualquer um que viesse lá da base que diria: estes são os melhores. Fiquei feliz, ao ver, dias depois, que ele confiou nessas palavras e os levou para treinar com o profissional. Depois disso, chegaram o D'Alessandro e o atual treinador (Roger) e aí sim terminaram de fazer uma transição muito boa e jogaram. Antes deles, o Leo Martins, treinador de goleiros, havia levado o Anthony, que para mim era top. O Matheus Dias havia subido também para o profissional. Mas esses meninos, disparadamente, marcavam uma diferença de nível para o Inter.

Era muito evidente eram diferenciados?

Era muito evidente. Quando encontrei o Coudet, ele me falou: "Mas eu não conheço". Respondi que "não conhece porque você está aqui, no Beira-Rio, e nós estamos muito longe". Foi aí que ele subiu a todos para treinar com o profissional. Se você for procurar a informação da época, eu saio e, sete, 10 dias depois, os meninos vão treinar no CT do Parque Gigante. Ou confiava no meu olho, que esses meninos iam ser os melhores.

Ele precisava também (de jogadores). E o clube precisava demonstrar que o trabalho havia sido bem feito. E eu também. Se não tivesse encontrado o Coudet naquele dia, não sei o que teria acontecido. Eu saí muito feliz do clube quando tive essa situação. Podia ter sido seis meses antes. Mas depois dessa conversa, tive convicção de que dariam certo. Foi como um encerramento perfeito para mim.

Os jogadores que subiram são da geração 2007, 2006. Depois delas, há talentos?

Tem perspectiva, porque a iniciação começou a trabalhar muito bem. Lembro que a geração 2008 era a mais complicada, porque conseguir um atleta de 13 anos é muito difícil. O clube conseguiu fazer uma parceria com um centro de captação do Paraná. Deram um salto de qualidade e também com o coordenador da iniciação. A metodologia melhorou muito.

Tomara que os de 2008 consigam fazer alguma coisa, Mas 2010, 2011 e 2012 têm um nível muito alto, que foi feito há quatro anos. Imagina que hoje eles têm 13 anos, em média. Bom, quando eles tinham 10 anos, já chegaram para o clube, que é a idade ideal para que um menino comece a estar em alto rendimento. A 2011 foi uma safra muito boa, que tem dois ou três atletas de nível de seleção, a 2010 tem alguns atletas também, e 2008 e 2009 foi a que ficou no meio. Esses terão de trabalhar muito.

Para jogar no Inter, tem de ser atleta de seleção. Caso contrário, não joga facilmente. Mas não sei como continuou. Quando saí, deixei tudo arrumado, com detalhes do que foi feito. O clube me falou que iam falar comigo, os gestores, que iam continuar, porque a saída foi muito boa, perfeita. Mas vem outro diretor executivo e muda o treinamento, muda tudo. Mudou o Conselho de Gestão também. Aí cortaram o processo a zero e iniciaram novamente do zero, de um dia para o outro. Tudo o que foi feito foi a zero, receberam as informações, mas começaram do zero a fazer o que o novo pessoal queria fazer.