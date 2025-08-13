O que os números do Grêmio no Brasileirão mostram sobre o estilo de jogo de Mano Menezes

Goleiro Tiago Volpi é líder no número de chutões. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Mano Menezes seguirá no comando do Grêmio. Pelo menos até domingo (17), quando encontrará o Atlético-MG, no sintético da Arena do Galo. A direção decidiu apostar na continuidade, o que é saudável, mas também encarar a realidade áspera do campo.

Os resultados não são bons, como mostram as quedas nas Copas do Brasil e Sul-Americana, e a campanha ruim no Brasileirão, que teve o ponto mais profundo na derrota para o lanterna Sport, no domingo (10). Todos acompanhados de rendimento que despenca a cada partida.

Mano precisará dar a volta em alguns números se quiser virar essa situação. As estatísticas neste fechamento simbólico do Brasileirão explicam muito dessas dificuldades técnicas.

O Grêmio é o antepenúltimo em arremates por jogo (média de 10,8), em passes certos (288) e posse de bola (43,9%). Mas lidera em chutões do goleiro (Tiago Volpi, com 276) e cortes da defesa (30,1 por jogo).

Ou seja, trata-se de um time que fica pouco com a bola, aposta na ligação direta e acaba sendo muito acossado pelos adversários.

Repensar o jogo

Mano precisará, mais do que resultados, para alterar esse modelo de jogo, que não responde aos anseios, tanto internos, dos jogadores, quanto externos, da torcida.

Em conversas informais, Mano já revelou a espera por um volante que faça o time jogar com a bola desde a origem da jogada e por um meia capaz de organizar as ações ofensivas e concatenar um time que insiste, hoje, em um jogo mas direto.

Como é praticamente impossível que venham esses dois nomes até domingo, Mano precisará reorganizar a equipe e sua ideia com o que tem em mãos. É uma missão espinhosa, para dizer o mínimo.