Estaduais reduzidos e jogos acavalados: o dilema do calendário do futebol nacional

O futebol brasileiro se enfiou em um "brete" no qual precisará sair já neste final de ano. Tudo porque aqui nos trópicos se tenta ter mais jogos do que datas. As próximas três temporadas, incluindo essa, estão espremidas e, no caso da reta final de 2025, com competições acavaladas. Se um brasileiro for campeão da América, a CBF tem um abacaxi do tamanho de sua sede suntuosa para descascar.

O começo da Copa Intercontinental está marcado para 10 de dezembro e se estenderá até dia 17. Conflitará com as rodadas 35, 36 e 37 do Brasileirão, que neste ano acabará no dia 21 de dezembro. Ou seja, pode ser que um clube que esteja disputando o título e seja campeão da América tenha de dar um pulo para jogar o torneio da Fifa. Se isso acontecer, é bem possível que o Brasileirão termine depois do Natal. O que seria nossa versão arrevesada do Boxing Day...

O drama do calendário vivido neste ano com o Mundial de Clubes vai se repetir em 2026 e 2027. No ano que vem, tudo vai parar para a Copa do Mundo. Em 2027, tudo vai parar para a Copa do Mundo Feminina. A CBF já antecipou que o futebol local vai parar enquanto o torneio estiver sendo disputado por aqui. A única medida da CBF, anunciada na posse de Samir Xaud, foi a redução dos estaduais, para 11 datas. O que impacta pouco em muitos deles. O Gauchão deste ano, por exemplo, teve 12. O Paulistão é o que sofrerá o maior encolhimento, já que usa 16 datas.