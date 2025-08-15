Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Mais jogos do que datas
Opinião

Estaduais reduzidos e jogos acavalados: o dilema do calendário do futebol nacional

Clubes vão enfrentar calendário apertado em função de partidas em mais de uma competição no mesmo período

Leonardo Oliveira

