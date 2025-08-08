Em números: o buraco que ficará no caixa do Inter em caso de queda para o Flamengo na Libertadores

Barcellos terá de encontrar alternativas para o caixa do Inter. Camila Hermes / Agencia RBS

A eliminação na Copa do Brasil começa a deflagrar no Inter decisões importantes, principalmente, em relação à situação financeira. Também há, é verdade, a instabilidade de Roger, que precisará buscar contra o Flamengo um novo fôlego para seu trabalho.

Será depois da decisão da Libertadores que definições virão. Principalmente, em relação ao grupo. A eliminação para o Fluminense já deixou o clube atrás do previsto no orçamento em relação à receita com cotas de TV. A meta era alcançar as quartas.

A queda nas oitavas cria um vácuo de R$ 5,5 milhões, além das receitas correlatas, como bilheteria, aumento no quadro social, vendas nas lojas oficiais e a premiação pelo avanço de fase.

A meta de receita estabelecida no orçamento também é de quartas de final, estimado lá no começo do ano em R$ 37,4 milhões. Até agora, o Inter já embolsou R$ 24,1 milhões com a ida às oitavas.

Para fechar as contas

Cair para o Flamengo criaria outro vácuo de mais de R$ 13 milhões. Ou seja, seriam R$ 18 milhões a menos em receitas com as eliminações.

Acrescente-se a essa conta a necessidade de vender para chegar aos R$ 160 milhões previstos no orçamento. Até agora, o clube negociou apenas Rômulo, por R$ 30 milhões, e viu entrarem mais R$ 30 milhões pela transferência de Johnny do Betis para o Atlético de Madrid.

Leia Mais Transferência de Johnny renderá milhões ao Inter; veja valor

Ou seja, faltam ainda R$ 100 milhões a serem buscados. O que desenha para o Inter muitas transformações depois do confronto com o Flamengo, caso se confirme o favoritismo dos cariocas.