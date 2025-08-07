Dono bilionário da Forbes e estádio com vista deslumbrante: para onde vai o goleiro de 18 anos do Inter

Atleta integrou a seleção sub-20 no último Sul-Americano. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter negociou por empréstimo o goleiro Henrique Menke, que aos 18 anos fez parte da seleção sub-20 no último Sul-Americano. Menke vai jogar no clube dono de um dos estádios de vista mais fascinante do mundo, às margens do Lago de Como (veja foto abaixo).

A cidade na Lombardia é destino turístico e endereço dos mais abastados italianos. Menke encontrará no novo clube mais do que uma vista de tirar o fôlego.

O Como foi comprado em 2019 pelos irmãos Robert Budi Hartono e Michael Bambang Hartono. Eles são os números 90 e 94 da lista de bilionários da Forbes. Na Indonésia deles, ninguém tem mais dinheiro.

Eles herdaram do pai a indústria de cigarros de cravo e fizeram a fortuna crescer. Por exemplo, são os maiores acionistas do Bank of Central Ásia.

Estádio do Como, na Lombardia. @Como_1907 / Instagram / Reprodução

Quando chegaram, o clube estava nas divisões menores. Chegou a cair para a Série D, amadora. O projeto deles se iniciou com Cèsc Fábregas, acionista minoritário e jogador.

Em 2023/2024, Fábregas se aposentou e virou técnico. O plano dos indonésios do cigarro de cravo é colocar o time nas copas europeias.

Menke vai por empréstimo de um ano, com os direitos estipulados em 1,6 milhão de euros. Mais do que morar numa das cidades mais lindas da Europa, tem tudo para embarcar em um projeto de sucesso.