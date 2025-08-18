Derrota do Inter para o Flamengo era previsível e saiu barata

Partida válida pela 20ª rodada foi no Beira-Rio. Duda Fortes / Agencia RBS

O Inter desidratou o jogo deste domingo (17) contra o Flamengo. Tentou tirar todo o peso do confronto pelo Brasileirão. Pagou por isso com a derrota por 3 a 1, que saiu barata.

Roger escalou reservas contra um Flamengo que veio com sete titulares, oito se considerarmos Varela. O que construiu uma noite de superioridade gritante dos cariocas.

Foram dois gols em 11 minutos, ambos de Pedro, e a partir disso o jogo do Brasileirão ganhou ritmo de treino. O Flamengo desacelerou, passou a trocar passes e tirou o ritmo da partida.

O Inter tentou marcar em cima, reagir, mas parou em suas limitações. No segundo tempo, marcou alto nos primeiros 10 minutos, criou alguns riscos ao Flamengo, mas aí veio o terceiro gol, de Plata.

A partir daí, os dois times pensaram na quarta-feira (20). Tanto que Roger colocou quatro titulares (Mathias, Alan Rodríguez, Wesley e Bernabei).

Antes mesmo dessas trocas, o confronto deste domingo mostrou alguns pontos que podem ser explorados, como o lado esquerdo da defesa, em que Lino recompõe menos, e outros que exigirão atenção total, como o apoio agudo de Varela.

Roger deixou claro no domingo como pretende buscar a vitória na quarta. A marcação alta, adiantada, em cima da zaga e até mesmo do goleiro, será usada para tirar a vantatem de uma eliminatória que começa 1 a 0 para os cariocas. Foi o que deu para detectar em um domingo no qual todo o contexto colorado já estava na quarta-feira.