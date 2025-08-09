Contra o Sport, Grêmio terá reforços que podem começar a mudança do time

Balbuena e Cuéllar estão relacionados. Lucas Uebel / Grêmio

O jogo contra o Sport tem ares decisivos para o Grêmio. Não há outro caminho contra o lanterna que não seja vencer. E bem, com folga o suficiente para ajudar a recuperar a confiança.

Mano Menezes ganha reforços importantes neste jogo que também pode ser definidor para ele. Balbuena é o zagueiro que falta na Arena desde o arquivamento de Jemerson e a perda de Ely em abril, por lesão no joelho.

A chegada de um zagueiro destro é um alívio para Mano, mas se ganhar mesmo a volta de Cuéllar, trata-se de um de um canhão de luz em um meio-campo de pouca criação.

Cuéllar foi buscado em janeiro para ser o nome de hierarquia neste Grêmio reconstruído em 2025. O projeto com ele era contar com um jogador capaz de arquitetar o time e indicar os caminhos com a segurança de quem foi multicampeão e de nível de seleção.

Só que o colombiano passou mais tempo na fisioterapia do que no campo. Contar com ele dará a Mano alguém que inicia a construção do time com lucidez e tem a capacidade de comandar as ações do meio para trás.

São dois reforços que podem ajudar um time desencaixado nas últimas partidas tanto na defesa quanto no ataque.