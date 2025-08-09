Contra o Sport, Grêmio terá reforços que podem começar a mudança do time

O jogo contra o Sport tem ares decisivos para o Grêmio. Não há outro caminho contra o lanterna que não seja vencer. E bem, com folga o suficiente para ajudar a recuperar a confiança.
Mano Menezes ganha reforços importantes neste jogo que também pode ser definidor para ele. Balbuena é o zagueiro que falta na Arena desde o arquivamento de Jemerson e a perda de Ely em abril, por lesão no joelho.
A chegada de um zagueiro destro é um alívio para Mano, mas se ganhar mesmo a volta de Cuéllar, trata-se de um de um canhão de luz em um meio-campo de pouca criação.
Cuéllar foi buscado em janeiro para ser o nome de hierarquia neste Grêmio reconstruído em 2025. O projeto com ele era contar com um jogador capaz de arquitetar o time e indicar os caminhos com a segurança de quem foi multicampeão e de nível de seleção.
Só que o colombiano passou mais tempo na fisioterapia do que no campo. Contar com ele dará a Mano alguém que inicia a construção do time com lucidez e tem a capacidade de comandar as ações do meio para trás.
São dois reforços que podem ajudar um time desencaixado nas últimas partidas tanto na defesa quanto no ataque.
Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.