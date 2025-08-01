Compra de Igor Serrote faz parte de projeto da seleção dos Emirados Árabes Unidos que visa às próximas Copas

Clube anunciou a saída do jogdor nesta segunda-feira (280. Duda Fortes / Agencia RBS

A compra de Igor Serrote pelo Al Jazira faz parte de um projeto que vai além do clube. Há um estímulo para contratação de jovens desde a United Arab Emirates Football Association (UAEFA), a CBF dos xeques. Tudo para que, ali na frente, a seleção nacional possa contar com jogadores formados no Brasil.

A Fifa exige um mínimo de cinco anos ininterruptos de moradia no país para a naturalização de um atleta sem descendência. A UAEFA está de olho na Copa de 2030 e, principalmente, na Copa de 2034, que será na vizinha Arábia Saudita.

Igor havia recebido neste ano uma primeira investida dos xeques. Na proposta, estava claro o interesse de que, no futuro, havia planos de naturalizá-lo. Ele recusou, de olho no Mundial sub-20 previsto para o final de setembro, no Chile. Porém, a segunda investida foi mais forte.

A seleção dos Emirados Árabes convocada pelo técnico romeno Aurelian Cosmin para período de treinos na Áustria tem 15 dos 29 jogadores convocados com origem estrangeira. Nove deles são brasileiros naturalizados. O último a ser agregado à lista é o gaúcho de Quaraí Erik, formado pelo Inter e desde 2020 no Al Ain.

Projeto para os jovens

Um desses brasileiros é o exemplo do que o Emirados pretende fazer com Serrote. O centroavante Álvaro deixou o América-MG em 2019, com 18 anos. Hoje, é um dos nomes da liga local, pelo Al Bataeh.

A lista de brasileiros conta com veteranos, como Caio Canedo, 34 anos, ex-Inter e Botafogo, e Fábio Lima, 32, ex-Vasco. Ela só aumentará.

O diretor esportivo do Al Ain é Rodrigo Mendes, ex-Grêmio e Flamengo. No ano passado, ele buscou no Brasil duas promessas de 18 anos, o volante Kahuan, do Flamengo, e o atacante Guto, ambos com 18 anos. Se o projeto dos Emirados der certo, eles poderão estar na Copa de 2030. Assim como Serrote.