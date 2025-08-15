Como o jogo contra o Atlético-MG pode definir o rumo do Grêmio em 2025

Partida será realizada no domingo (17), às 16h. André Ávila / Agencia RBS

Quando pisar no gramado sintético da novíssima Arena do Galo, o Grêmio estará definindo qual caminho tomará neste último quadrimestre do ano.

O jogo contra o Atlético-MG pode ser o da guinada na temporada ou do fim da linha para Mano Menezes. Será preciso recomeçar, embora a direção tenha dificuldades de saber por onde.

O próprio Mano se deu aviso prévio depois da derrota para o Sport, o tombo mais recente em um ano trôpego do Grêmio. Quando disse que "se não acontecer (mudança) a curto prazo, não serei eu a atrapalhar", o técnico deixa claro que ele decidiu o prazo em relação à sua permanência.

A direção o bancou, mas ele sabe que seu trabalho está pendurado por um fio. Um novo golpe, no domingo, rompe tudo.

A semana de preparação foi gasta, pelo menos metade dela, em reuniões e conversas para tentar entender as razões da profunda crise técnica. Mano sinalizou, depois da derrota para o Sport, que o momento recomenda mandar a campo jogadores mais cascudos.

Também deixou claro que usará a formação que considera a mais pura conforme suas ideias, sem amarras a hierarquia, status ou harmonia de vestiário.

Ou seja, Mano tentará com uma manobra mais radical reverter a queda livre do time. Ou consegue, ou estará encerrando mais uma etapa deste Grêmio instável de 2025.