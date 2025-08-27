Como o futebol brasileiro se dividiu em Flamengo, Palmeiras e os outros

Rubro-Negro passou pelo Colorado nas oitavas da Libertadores sem tomar gols. Duda Fortes / Agencia RBS

A conta chegou. Havia algum tempo, o cenário se desenhava para um predomínio de Flamengo e Palmeiras no futebol brasileiro. A cada janela, a cada previsão de orçamento, a cada balanço financeiro, os dois ganhavam feições de versão tropical de Real Madrid e Barcelona e deixavam o Brasileirão espanholizado.

Não foi por falta de aviso. Quando se tem dois clubes muito mais vitaminados, bem equipados, estruturados e com capacidade de gerar mais receitas, a tendência é de que eles cresçam mais do que os outros e descolem da turma. Essa janela de inverno e o campo consolidaram o descolamento de Flamengo e Palmeiras.

A segunda-feira, com vitória dos paulistas por 3 a 0 sem tomar conhecimento do Sport e o massacre flamenguista contra o Vitória, jogou na cara dos torcedores que há os dois e o restante.

O que não significa que só eles serão os campeões. O futebol e as Copas permitem surpresas. Mas todos sabemos que, via de regra, Palmeiras e Flamengo serão os campeões.

Nos últimos três Brasileiros, levaram três. Nas últimas três Copa do Brasil, três. Nas últimas três Libertadores, outras três. Ou seja, tirando fenômenos, como o Botafogo, de 2024, e o Atlético-MG, de 2021, temos o Fluminense campeão da América e o São Paulo, da Copa do Brasil, em 2023.

O caminho do sucesso

É o óbvio, mas ele precisa ser dito. Palmeiras e Flamengo trabalharam sério e fizeram o certo para atingir esse predomínio. Mas é urgente para a saúde do produto futebol que se crie mecanismos para fortalecimento dos demais.

A criação da Liga Única ajudaria a distribuir melhor as receitas de TV e publicidade, por exemplo. Aumenta o bolo e reparte de forma que, quem ganhe menos, possa ver sua fatia aumentar. O que não significa fazer com que os dois milionários recebam menos. Isso, no entanto, só acontecerá em cinco anos, no próximo contrato de TV.

O Fair Play em fase de produção na CBF precisa ser aplicado urgentemente. Ele obrigará os endividados a se organizarem e passarem, por obrigação, pelo mesmo processo que, ali atrás, passou o Flamengo.